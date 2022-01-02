Продюсер Шустера: Всю журналістику в Україні хочуть зробити такою, як в Росії

Павло Єлізаров: Влада думає, якщо робити «відосики» та картинки, можна буде жити в цій парадигмі картинок

Наразі влада Володимира Зеленського хоче взяти контроль над медіа: для цього використовують такі ж диктаторські методи, як і в Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

«Для мене особисто логіка дуже схожа. Просто в часи Януковича та Порошенка люди розуміли, що таке державні інституції та для чого та чи інша гілка потрібна. І було розуміння, наскільки її можна пиляти. Сьогодні, на мій погляд, це розуміння повністю відсутнє. Всю журналістику хочуть зробити такою, як в Росії», – розповів Єлізаров.

Однією з ключових проблем влади Єлізаров вважає брак спікерів, які могли б розмовляти з суспільством: «Набрали собі «фабрику тролів»: Лещенка, Арестовича, зараз хочуть взяти Пальчевського. Скажи мені, хто твій друг – і я скажу тобі, хто ти».

Другою, не меншою проблемою інформаційної політики влади, Єлізаров вважає ставлення до Першого національного телеканалу. Його, на думку продюсера, за всі ці роки перетворили на смітник. «Оберіть на цьому каналі, який існує на гроші платників податків, нормальну наглядову раду, змініть його структуру, аби суспільний мовник став «кнопкою №1» в країні. А все стало тільки гірше. Вони у п’ятницю в прайм-тайм показують програми «У світі тварин», – наголосив Єлізаров.

Влада, на думку продюсера, нині живе на каналі «1+1». А головне протистояння між президентом і Ахметовим відбувається аж ніяк не через заявлений курс на деолігархізацію, а через контроль над медіа.

«Я вважаю, що в цьому випадку природа конфлікту саме в свободі слова. Ці хлопці, які зараз при владі, в економіці взагалі нічого не розуміють, в юридичних питаннях також, як ми бачимо. А от в медіа, як вони вважають, щось розуміють. Відповідно вони думають: якщо робити «відосики» та картинки, можна буде жити в цій парадигмі картинок. Але якби вони дійсно розумілися, то той же Перший національний за два з половиною роки перетворили б у реальний канал. Значить, і це питання не дуже розуміють. Зараз вони починають «перезапускати» канал «Рада», канал «Дом», який вони вгробили. Це усе їхнє розуміння в медіа», – переконаний Єлізаров.

Нагадаємо, екватор президентської каденції Володимир Зеленський «відсвяткував» у колі журналістів. У подарунок медійники принесли гаранту гострі та незручні запитання.

Детально про спілкування глави держави з журналістами «Главком» писав тут: «Чорна п’ятниця» Зеленського. Основні тези екстреного брифінгу президента.