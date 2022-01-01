Новорічне диво. Хургаду накрив град та сніг (фото, відео)
Новий рік у єгипетській Хургаді розпочався з незвичайного для цієї місцевості природного явища
У популярному курортному єгипетський місті Хургада на Новий рік 1 січня випав град і сніг. Відповідні кадри з'явилися в соцмережах.
Очевидці та туристи зняли погодні сюрпризи на відео та опублікували записи у соціальних мережах. На кадрах видно, що міські вулиці засипало досить щільним білим покривалом, а з неба продовжують сипатися рясні опади.
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Деякі градини досягали розмірів перепелиного яйця. Градини покрили балкони, тераси будинків та готелів.
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В одному з готелів градини побили скло та дах.
Температура повітря на курорті становить близько +20 градусів.
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За даними ЗМІ, погодна аномалія призвела до того, що деякі туристи наразі змушені шукати для себе теплі речі.
Зазначимо, що Хургада є досить популярним місцем відпочинку в українських громадян.
До слова, у 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою через карантинні обмеження. Така ймовірність існує через постійну мутацію коронавірусу і появу штаму «Омікрон». Деякі великі турагентства вже скасували низку запланованих поїздок.