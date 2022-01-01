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    Новорічне диво. Хургаду накрив град та сніг (фото, відео)

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    У єгипетській Хургаді випав сніг з градом - Новорічне диво. Хургаду накрив град та сніг (фото, відео)
    У єгипетській Хургаді випав сніг з градом
    фото: соцмережі

    Новий рік у єгипетській Хургаді розпочався з незвичайного для цієї місцевості природного явища

    У популярному курортному єгипетський місті Хургада на Новий рік 1 січня випав град і сніг. Відповідні кадри з'явилися в соцмережах.

    Очевидці та туристи зняли погодні сюрпризи на відео та опублікували записи у соціальних мережах. На кадрах видно, що міські вулиці засипало досить щільним білим покривалом, а з неба продовжують сипатися рясні опади.

    Деякі градини досягали розмірів перепелиного яйця. Градини покрили балкони, тераси будинків та готелів.

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    Допис, поширений maryouma08 (@maryouma087)

    В одному з готелів градини побили скло та дах.

    Температура повітря на курорті становить близько +20 градусів.

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    За даними ЗМІ, погодна аномалія призвела до того, що деякі туристи наразі змушені шукати для себе теплі речі.

    Зазначимо, що Хургада є досить популярним місцем відпочинку в українських громадян.

    До слова, у 2022 році туристичний бізнес знову може опинитися під серйозною загрозою через карантинні обмеження. Така ймовірність існує через постійну мутацію коронавірусу і появу штаму «Омікрон». Деякі великі турагентства вже скасували низку запланованих поїздок.

    Теги: снігопад Египет Instagram
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    Новорічне диво. Хургаду накрив град та сніг (фото, відео)