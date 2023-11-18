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Відомий журналіст-розслідувач заявив про напад

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відомий журналіст-розслідувач заявив про напад
Напад на журналіста Михайла Ткача
фото: скріншот із відео

Михайла Ткача вдарили під час зйомок

На журналіста-розслідувача Михайла Ткача було здійснено напад біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області. Про це він повідомив у коментарі «Українській правді».

У п’ятницю близько 23:20 журналісти проводили зйомку біля ресторану «Тандир», де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора. Біля ресторану було багато автомобілів.

Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

«Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст «Української правди». Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені», – сказав Ткач.

Нагадаємо, з початку російсько-української війни, в період із 2014 року до 2023 року, загинули 75 медійників. Такими є дані Моніторингу російських злочинів проти журналістів і медіа Інституту масової інформації.

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Теги: охорона журналіст напад прокурор

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