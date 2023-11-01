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Помер український спортивний журналіст Артем Франков

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Помер український спортивний журналіст Артем Франков
В Артема Франкова трапився другий інсульт
фото з відкритих джерел

Головному редактору журналу «Футбол» було 53 роки

Помер відомий футбольний журналіст Артем Франков. Про це повідомив заступник головного редактора журналу «Футбол» Андрій Шахов.

«Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем», – написав Шахов.

Повідомлення про смерть журналіста розміщене також на офіційному телеграм-каналі Артема Франкова.

В Артема Франкова трапився другий інсульт. Вранці 31 жовтня він потрапив до реанімації, лікарям не вдалося врятувати його життя. Журналісту було 53 роки.

Зазначимо, Артем Франков народився 24 липня 1970 року в Харкові. Він є українським спортивним журналістом.

Франков – Заслужений журналіст України (2005). Він нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2012). З 1997 року працював головним редактором журналу «Футбол», який став одним із провідних футбольних видань України.

Теги: смерть журналіст Артем Франков інсульт

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