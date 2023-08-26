Скандальна закупівля курток для ЗСУ: журналіст Ткач відповів на парі міністра Резнікова

Ткач відмовляється йти з журналістики, якщо його заяви про літні куртки, які мали б бути зимовими, виявляться неправдивими

Журналіст Михайло Ткач відповів міністру оборони України Олексію Резнікову на його парі на тлі скандалу із закупівлею курток для військових ЗСУ. Нагадаємо, міністр оборони запропонував тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, погодитися на такі умови: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запросив Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики. Міністр також пообіцяв надати «всі документи, докази, факти і матеріали», що стосуються справи, щоб переможець суперечки був очевидний.

Розслідувач висловив у Facebook реакцію на таку пропозицію. Журналіст відповів Резнікову, що той, на його думку, мав би залишити посаду ще після розслідування про закупівлю Міністерством оборони яєць по 17 гривень. Ткач також вважає, що міністр мав би відвідати засідання антикорупційного комітету Верховної Ради після публікації журналіста Юрія Ніколова про закупівлю курток для ЗСУ, але проігнорував можливість прозвітувати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо ви готові спростувати цей факт, я, як і українське суспільство, вас уважно слухаю. Але протягом дня з моменту виходу розслідування ми так і не побачили будь-яких пояснень з цього приводу. Мені невідомо, чому замість пояснень щодо участі племінника депутата оборонного комітету у закупівлях міністерства оборони, ви були змушені опускатися до неміністерського рівня тиску на ЗМІ. Я піду лише тоді, коли останній внутрішній кат українського суспільства, який думає, що може безкарно використовувати владу суспільства у своїх приватних інтересах, заб’ється в кут. А наразі ідеї тих, хто перебуває на шляху до цього кута, мене не турбують. Бо це моя робота», – заявив Ткач.

За його словами, робота керівника Міноборони полягає у тому, щоб:

забезпечувати прозорі закупівлі тих речей, які не становлять державної таємниці, унеможливлюючи корупційний заробіток на війні;

співпрацювати з правоохоронними органами у розслідуваннях стосовно розкрадань у вашому міністерстві;

повністю сприяти всім, хто працює над першим або другим пунктами.

Журналіст висунув зустрічну пропозицію, заявивши що потрібно укладати не парі, а договори за ринковими цінами. «Через три роки вас, пане міністре, в країні може й не бути. А я буду продовжувати робити свою роботу. Укладайте не парі, пане міністре. Укладайте договори про закупівлі за ринковими цінами і не з родичами «слуг народу», – додав він.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia hava araçlari на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Депутатка Радіна також відреагувала на пропозицію та дала Резнікову час до понеділка. «Або Ви йдете у відставку, – звернулася Радіна до глави оборонного відомства. – Спростуєте – я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)».

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.