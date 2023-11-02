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Скільки журналістів Росія вбила в Україні за час війни: названо цифри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки журналістів Росія вбила в Україні за час війни: названо цифри
фото ілюстративне

До повномасштабного вторгнення, в період із 2014 до 2022 року, на території України були вбиті семеро журналістів

З початку російсько-української війни, в період із 2014 року до 2023 року, загинули 75 медійників. Такими є дані Моніторингу російських злочинів проти журналістів і медіа Інституту масової інформації.

«Від 2014 року війна росії проти України супроводжується злочинами проти журналістів і знищенням незалежної журналістики на тимчасово окупованих українських територіях, а від повномасштабного вторгнення у 2022 році – й на підконтрольній українській владі території. Вбивства, викрадення, погрози, арешти представників ЗМІ – лише невеликий перелік злочинів російських окупантів проти медіа», – заявила керівниця відділу моніторингу свободи слова ІМІ Катерина Дячук.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення, в період із 2014 до 2022 року, на території України були вбиті семеро журналістів. Троє з них загинули під час виконання журналістського завдання, четверо – як учасники бойових дій. Всі вони загинули в Донецькій та Луганській областях. 

У 2014-2015 роках під час виконання професійної діяльності загинули троє медійників – Сергій Ніколаєв, Андреа Рокеллі та його перекладач Андрєй Миронов. Ще четверо медійників загинули на фронті, захищаючи Україну від російської навали: Віктор Гурняк, Олександр Черніков, Дмитро Лабуткін та Олег Задоянчук.

Водночас із початку широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Росія вбила 68 журналістів. 10 з них загинули під час виконання професійних обов’язків, 58 – як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань (з них 45 загинули як учасники бойових дій, 13 – унаслідок російських обстрілів або катувань).

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: журналіст війна росія окупанти

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