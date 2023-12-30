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Відремонтовано важливий міст, що забезпечує зв'язок між п’ятьма областями

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Відремонтовано важливий міст, що забезпечує зв'язок між п’ятьма областями
Будівельники розширили габарит мосту через Сулу з 6 до 9 метрів
фото: Мустафа Найєм/Telegram

Міст через річку Сула на дорозі Н-08 (Бориспіль-Маріуполь) був закритий майже 3 роки

На Полтавщині відремонтували та відкрили для руху транспорту міст через річку Сула на дорозі Н-08 (Бориспіль-Маріуполь). Дорожні роботи ще завершуються, але транспорт уже може безперешкодно рухатися. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Міст забезпечує транспортний звʼязок між північчю, центром і півднем України – Київською, Черкаською, Полтавською, Кіровоградською, Дніпропетровською областями.

Майже 3 роки міст був закритий для всіх видів транспорту, пасажирські перевезення не здійснювалися взагалі. Гуманітарні, військові, промислові вантажі перевозили в об’їзд на декілька сотень кілометрів.

Міст завдовжки понад 200 метрів суттєво не ремонтувався з часу його будівництва – а це 1962 рік. Він був аварійним. Міст закрили для руху транспорту в березні 2021 року. Капітальний ремонт «розморозили» лише в листопаді 2022 року.

Будівельники розширили габарит мосту з 6 до 9 метрів, підсилили фундаменти опор, збудували нові опори. Влаштували нову сталеву прогонову будову, уклали покриття, змонтували систему освітлення, встановили фільтрувальні системи для стокових вод.

«Сьогодні це – сучасний надійний інфраструктурний обʼєкт, яким вже користуються водії», – підсумував Найєм.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області на трасі М-09 «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» відкрито міст для руху транспорту через річку Східна Стрипа.

 

Теги: міст будівництво ремонт Полтавщина Мустафа Найєм

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