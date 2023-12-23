Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму неспокійно: міст перекрито, працює ППО окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму неспокійно: міст перекрито, працює ППО окупантів
Зафіксовано пуски ракет під Джанкоєм
фото із соцмережі

У тимчасово окупованому Криму працює ППО РФ

У суботу, 23 грудня, російські окупанти перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. Про це повідомляється офіційно в телеграм-каналі мосту.

«Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки», - йдеться в повідомленні.

Ймовірно, перекриття Кримського мосту пов’язане з ракетною небезпекою на окупованому півострові.

Так, кримські телеграм-канали повідомляють про пуски ракет під Джанкоєм. Зокрема, була інформація про пуск ракети з району села Ярке Джанкойського району.

За годину відбувся пуск ще двох ракет із Джанкойського району.

Пуски ракет під Джанкоєм – це робота російської ППО, повідомляють телеграм-канали.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, що Крим може бути звільнено вже наступного року. «Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета», – підкреслив очільник Міноборони.

Нагадаємо, екскомандувач збройних сил США Бен Ходжес пояснив, чому не здійснився його прогноз про те, що українські військові зайдуть до Криму влітку 2023 року. Мовляв, вірив, що союзники активніше допомагатимуть Україні.

Читайте також: Банкова пояснила, чому Крим не вдалося звільнити до літа
Теги: ракета Крим міст окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи
В окупованому Криму пролунали потужні вибухи
24 листопада, 05:20
Шторм повалив у Севастополі пам'ятник «Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну»
У Севастополі шторм повалив пам'ятник, який особисто відкривав Путін (фото)
27 листопада, 16:59
Атака українських дронів на Крим: ліквідовано командира російського катера
Атака українських дронів на Крим: ліквідовано командира російського катера
23 листопада, 10:58
Пошкодження на Кримському мосту внаслідок удару ЗСУ 18 липня 2023 року
Якою зброєю Україна вдарила по Кримському мосту влітку: нові деталі спецоперації
25 листопада, 15:41
Нині фахівці обстежують стан прикрас. Ідеться про 565 предметів
«Скіфське золото» повернулося в Україну
27 листопада, 12:08
Українські дрони влучили по цілі, наслідки для росіян доволі суттєві
СБУ та розвідка вразили «Морський нефтяний термінал» окупантів у Феодосії
5 грудня, 17:38
Окупанти хочуть збудувати в Криму музей війни
Окупанти хочуть збудувати в Криму музей війни
9 грудня, 06:41
Окупанти в Криму «націоналізували» об'єкти ще українських 77 компаній та фізосіб
Окупанти в Криму «націоналізували» об'єкти ще українських 77 компаній та фізосіб
18 грудня, 12:17
Росіяни запускають дрони з території окупованого Криму
У Криму окупанти набирають молодь на курси керування дронами з однією умовою
Сьогодні, 06:46

Події в Україні

Окупанти димовою завісою намагаються врятувати Кримський міст (фото)
Окупанти димовою завісою намагаються врятувати Кримський міст (фото)
Окупанти атакували Кропивницький ракетами
Окупанти атакували Кропивницький ракетами
У Кривому Розі прогриміли вибухи під час тривоги
У Кривому Розі прогриміли вибухи під час тривоги
У Криму неспокійно: міст перекрито, працює ППО окупантів
У Криму неспокійно: міст перекрито, працює ППО окупантів
У Херсоні гримлять вибухи
У Херсоні гримлять вибухи
ЗСУ знищили три російські Су-34 з Patriot? Повітряні сили дали натяк
ЗСУ знищили три російські Су-34 з Patriot? Повітряні сили дали натяк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Російський олігарх Абрамович лишив турецьким офіціантам захмарні чайові
13K
Заступниця міністра юстиції відреагувала на хейт із салом для полонених
13K
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
13K
Ситуація в районі Авдіївки. Деякі висновки
11K
Розвідка розкрила, чого панічно бояться в Росії
7629
Робота для українців у Чехії. Міністр праці запропонував нову можливість

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
Вчора, 19:02
Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
Вчора, 15:02
Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua