У Криму неспокійно: міст перекрито, працює ППО окупантів

У тимчасово окупованому Криму працює ППО РФ

У суботу, 23 грудня, російські окупанти перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. Про це повідомляється офіційно в телеграм-каналі мосту.

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«Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду, просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки», - йдеться в повідомленні.

Ймовірно, перекриття Кримського мосту пов’язане з ракетною небезпекою на окупованому півострові.

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Так, кримські телеграм-канали повідомляють про пуски ракет під Джанкоєм. Зокрема, була інформація про пуск ракети з району села Ярке Джанкойського району.

За годину відбувся пуск ще двох ракет із Джанкойського району.

Пуски ракет під Джанкоєм – це робота російської ППО, повідомляють телеграм-канали.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, що Крим може бути звільнено вже наступного року. «Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета», – підкреслив очільник Міноборони.

Нагадаємо, екскомандувач збройних сил США Бен Ходжес пояснив, чому не здійснився його прогноз про те, що українські військові зайдуть до Криму влітку 2023 року. Мовляв, вірив, що союзники активніше допомагатимуть Україні.