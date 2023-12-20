У Києві відкрито рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом (фото)
Новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній
Сьогодні відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом – для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями. Про це повідомляє пресслужба міського голови Києва Віталія Кличка.
«Тепер це – фактично новозбудований обʼєкт. Побудований шляхопровід був у 1963 році. І з тих пір його капітально не оновлювали, обʼєкт перебував в аварійному стані. Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу – 36 м замість 33 м.
Покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 тис. автомобілів на добу.
Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.
Відкритий рух і заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу.
«Увесь комплекс робіт, а саме – влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів завершать наступної весни. Також влаштують велодоріжки та тротуари», – додали в пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту у Києві.
У межах реконструкції транспортної розв'язки на Дегтярівському шляхопроводі в Києві встановили 28 нових балок прогонової конструкції мосту. Монтажні роботи виконала підрядна організація на минулих вихідних, 28-29 жовтня.
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