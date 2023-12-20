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У Києві відкрито рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві відкрито рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом (фото)
На новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію
фото: Віталій Кличко / Telegram

Новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній

Сьогодні відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом – для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями. Про це повідомляє пресслужба міського голови Києва Віталія Кличка.

«Тепер це – фактично новозбудований обʼєкт. Побудований шляхопровід був у 1963 році. І з тих пір його капітально не оновлювали, обʼєкт перебував в аварійному стані. Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу – 36 м замість 33 м.

Покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 тис. автомобілів на добу.

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Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.

Відкритий рух і заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу.

«Увесь комплекс робіт, а саме – влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів завершать наступної весни. Також влаштують велодоріжки та тротуари», – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту у Києві.

У межах реконструкції транспортної розв'язки на Дегтярівському шляхопроводі в Києві встановили 28 нових балок прогонової конструкції мосту. Монтажні роботи виконала підрядна організація на минулих вихідних, 28-29 жовтня.

Теги: Київ міст Віталій Кличко

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