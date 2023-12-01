Будували 30 років. У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом

В подальшому відкриття руху Подільсько-Воскресенським мостом допоможе запустити метро на Троєщину

Сьогодні, 1 грудня, у Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом. Столичний мер Віталій Кличко розповів про подальші плани щодо метро на Троєщину.

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«Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Зокрема, на першому етапі, тут працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна», – йдеться у повідомленні.

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Кличко додав, що наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака, а також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. Усі роботи планується завершити наступного року.

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«Підкреслю: як ми і говорили раніше, запуск руху автотранспорту – це перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу – метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім широкомасштабна війна», – додав мер Києва.

Віталій Кличко зазначив, що сьогодні відбуваються підготовчі роботи для подальших будівельних робіт із влаштування тунелю під залізничними коліями. А також продовжується зведення насипу земляного полотна на ділянці Русанівських садів з будівництвом гілок метрополітену. Він додав, що триває монтаж та укрупнення металоконструкцій прогонових будов від Центральної Садової в бік залізниці. Споруджують підпірні стіни та влаштовують мережу зовнішнього освітлення.

Заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов показав, як прокотився новим маршрутом автобуса №111 «Площа Українських Героїв» – ст. м. «Лівобережна».

«Їду рятувати пам’ятки в тому самому автобусі № 111. З позитивного – безкоштовний проїзд. З негативного – розминувся з паном мером», – написав Перов та додав у коментарях, що це перший пробний запуск автобуса.

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Відновлення руху Подільсько-Воскресенським мостом дозволило з'єднати Русанівку та Воскресенку з Подолом та зменшити навантаження на Північний міст. Надалі це допоможе запустити метро на Троєщину.

Схема руху автобуса №111:

Маршрут автобуса №111

Варто додати, що зведення Подільсько-Воскресенської переправи розпочалось у ще 1993 році та триває донині. За цей період кошторисна вартість робіт неодноразово збільшувалась, а обіцянки закінчити будівництво щораз віддалялися у часі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту. Очільник столиці оголосив про це під час поїздки по ньому.

До слова, у 2016 році на будівництво моста планували виділити трохи більше 11 млрд грн. Згідно з ропорядженням від 13 жовтня 2021 року вартість робіт зросла майже до 20 млрд грн.