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Будували 30 років. У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Будували 30 років. У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом
Сьогоднішній запуск автобуса є пробним 
фото: Віталій Кличко/Telegram

В подальшому відкриття руху Подільсько-Воскресенським мостом допоможе запустити метро на Троєщину

Сьогодні, 1 грудня, у Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом. Столичний мер Віталій Кличко розповів про подальші плани щодо метро на Троєщину.

«Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Зокрема, на першому етапі, тут працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна», – йдеться у повідомленні.

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Кличко додав, що наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака, а також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. Усі роботи планується завершити наступного року.

«Підкреслю: як ми і говорили раніше, запуск руху автотранспорту – це перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу – метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім широкомасштабна війна», – додав мер Києва.

Віталій Кличко зазначив, що сьогодні відбуваються підготовчі роботи для подальших будівельних робіт із влаштування тунелю під залізничними коліями. А також продовжується зведення насипу земляного полотна на ділянці Русанівських садів з будівництвом гілок метрополітену. Він додав, що триває монтаж та укрупнення металоконструкцій прогонових будов від Центральної Садової в бік залізниці. Споруджують підпірні стіни та влаштовують мережу зовнішнього освітлення.

Заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов показав, як прокотився новим маршрутом автобуса №111 «Площа Українських Героїв» – ст. м. «Лівобережна».

«Їду рятувати пам’ятки в тому самому автобусі № 111. З позитивного – безкоштовний проїзд. З негативного – розминувся з паном мером», – написав Перов та додав у коментарях, що це перший пробний запуск автобуса.

Будували 30 років. У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом фото 1
Будували 30 років. У Києві відкрито рух Подільсько-Воскресенським мостом фото 2

Відновлення руху Подільсько-Воскресенським мостом дозволило з'єднати Русанівку та Воскресенку з Подолом та зменшити навантаження на Північний міст. Надалі це допоможе запустити метро на Троєщину.

Схема руху автобуса №111:

Маршрут автобуса №111
Маршрут автобуса №111

Варто додати, що зведення Подільсько-Воскресенської переправи розпочалось у ще 1993 році та триває донині. За цей період кошторисна вартість робіт неодноразово збільшувалась, а обіцянки закінчити будівництво щораз віддалялися у часі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту. Очільник столиці оголосив про це під час поїздки по ньому.

До слова, у 2016 році на будівництво моста планували виділити трохи більше 11 млрд грн. Згідно з ропорядженням від 13 жовтня 2021 року вартість робіт зросла майже до 20 млрд грн.

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Теги: Київ будівництво міст автобус

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