Ремонт мосту: стало відомо, чи закриють червону гілку метро в Києві

Ремонт мосту Метро планують виконати наступного року

Заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену. Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.

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У КМДА закликали не вірити інформації анонімних Telegram-каналів.

«Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. «Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі», – зазначив директор Департамент транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

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Нагадаємо, раніше голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко заявив, що у Києві червона гілка метро може частково закритися на ремонт. Це станеться у випадку, якщо експертиз підтвердити аварійний стан моста Метро.

Що відомо про стан метро в Києві?

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.