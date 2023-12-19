Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ремонт мосту: стало відомо, чи закриють червону гілку метро в Києві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ремонт мосту: стало відомо, чи закриють червону гілку метро в Києві
«Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі
фото з відкритих джерел

Ремонт мосту Метро планують виконати наступного року

Заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену. Про це заявили в Київській міській державній адміністрації.

У КМДА закликали не вірити інформації анонімних Telegram-каналів.

«Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. «Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі», – зазначив директор Департамент транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Нагадаємо, раніше голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко заявив, що у Києві червона гілка метро може частково закритися на ремонт. Це станеться у випадку, якщо експертиз підтвердити аварійний стан моста Метро. 

Що відомо про стан метро в Києві?

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

Читайте також: Техногенна аварія зупинила метро. Що відбувається на Деміївці зараз (фото)
Теги: метро Київ міст КМДА

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо буде підтверджено, що міст Метро є аварійно небезпечним, його вимагатимуть закрити
Чи може столиця закрити міст Метро: відповідь Київради
Сьогодні, 11:01
Діденко поділилася досвідом поїздки на автобусі №60, який курсує між станціями метро «Либідська» та «Деміївська»
«Їхала, як королева». Відома синоптикиня про поїздку до Деміївської після закриття метро
Сьогодні, 10:48
Протягом двох тижнів будуть готові результати, які допоможуть оцінити обсяги та види робіт із ліквідації просадки
У місцях просідання ґрунту біля метро «Деміївська» почались геологічні дослідження
Вчора, 20:16

Новини

Влада попередила про можливі вибухи у передмісті Києва
Влада попередила про можливі вибухи у передмісті Києва
Ремонт мосту: стало відомо, чи закриють червону гілку метро в Києві
Ремонт мосту: стало відомо, чи закриють червону гілку метро в Києві
Чи може столиця закрити міст Метро: відповідь Київради
Чи може столиця закрити міст Метро: відповідь Київради
У центрі Києва з’явилась ялинка з відстріляних снарядів (фото)
У центрі Києва з’явилась ялинка з відстріляних снарядів (фото)
У місцях просідання ґрунту біля метро «Деміївська» почались геологічні дослідження
У місцях просідання ґрунту біля метро «Деміївська» почались геологічні дослідження
Техногенна аварія зупинила метро. Що відбувається на Деміївці зараз (фото)
Техногенна аварія зупинила метро. Що відбувається на Деміївці зараз (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Хто платить мільйонні застави за суддів, які потрапили до СІЗО? Відповідь НАБУ
9585
Командир роти розкритикував скандальну статтю NYT про операції ЗСУ на Херсонщині
6842
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
5494
Кремлівським пропагандистам невідомі залили монтажною піною двері (фото)
4907
Пентагон повідомив, коли вичерпаються кошти для допомоги Україні
4722
Полтава запровадила графік видачі повісток

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Вчора, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Вчора, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Вчора, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua