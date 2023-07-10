Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Американські компанії хочуть створити «незалежний інтернет» для військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Американські компанії хочуть створити «незалежний інтернет» для військових
«Незалежний інтернет» хочуть впровадити в американській армії для швидкого передавання інформації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Американські інженери хочуть з'єднати в єдину інтернет-мережу супутники й наземні базові станції для безшовної передачі сигналу

Три провідні оборонні компанії США (RTX, L3Harris і Northrop Grumman) збираються впровадити в американській армії «незалежний інтернет», який забезпечить військовим зв'язок у будь-якій точці світу. Інженери цих компаній хочуть з'єднати в єдину інтернет-мережу супутники й наземні базові станції для безшовної передачі сигналу, повідомляє Military Aerospace Electronics.

Над проєктом DEUCSI спочатку працювали L3Harris і Northrop Grumman, які є основними постачальниками обладнання і техніки для Пентагону. Але їхні зусилля зі створення нової мережі підтримають і фахівці компанії RTX (Raytheon), щоб допомогти знайти нові способи швидкого передавання інформації між сухопутними, морськими та повітряними силами. Це дуже важливо для швидкого ухвалення рішень на полі бою та обізнаності про ситуацію в кожному підрозділі.

Армія США вже виділила на $36,1 млн компанії RTX (Raytheon), L3 Harris отримала контракт на $80,8 мільйона, а Northrop Grumman виграла контракт на $80,3 мільйона. Гроші підуть на розробку в рамках програми DEUCSI – «незалежного від шляху зв'язку», тому що військові зможуть надійно зв'язуватися з будь-якою точкою світу без явної вказівки, які вузли мережі зв'язку використовувати.

За словами офіційних осіб Військово-повітряних сил, така система зв'язку стає можливою завдяки розвитку комерційного сегмента космічної галузі. Кілька приватних компаній планують створити інтернет-сузір'я, що складаються із сотень і тисяч комерційних супутників, кожна з них обіцяє вихід у Всесвітню павутину з будь-якої точки світу.

Сам проєкт складається з трьох етапів: встановити зв'язок між кількома об'єктами ВПС з використанням комерційних демонстраційних супутників і терміналів; розширювати можливості підключення до активів ВПС за рахунок поширення призначених для користувача терміналів на кілька місць і типів транспортних засобів; і провести спеціальні експерименти за запитом зв'язку між військовими підрозділами.

Нагадаємо, Збройні сили США планують оприлюднити нову доктрину щодо модернізації у довгостроковій перспективі, яка включатиме, зокрема, використання штучного інтелекту (ШІ) та квантових обчислень.

До слова, росіянам слід готуватися до відключення від світового інтернету, а владі – забезпечити стійкість Рунету, «про всяк випадок».

Теги: США інтернет військові технології

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Харківщині хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій
РФ обстріляла «Пункт незламності» у Херсоні, штурмує Білогорівку: ситуація в регіонах
30 червня, 09:36
Андрій завжди мав тверді проукраїнські погляди: у мирному житті він був науковцем, він мав активну громадянську позицію і сміливість її відстоювати
Хвилина мовчання: згадаймо луганчанина Андрія Жидкова
28 червня, 09:00
Сьогодні стоїть питання про існування української державності, і потрібна ця повага до військових
Доплати військовослужбовцям. Опозиція критикує рішення уряду
27 червня, 20:48
У Грузії хочуть запровадити посилений контроль на кордоні
Сусідня з Росією країна збирається посилити контроль на кордоні
24 червня, 20:01
США підготували понад 11 тисяч військових з України
Стало відомо, у скількох країнах проходять підготовку українські воїни
15 червня, 21:23
Озброєння від США для України
Чим атакує Україна. Потужний американський арсенал для контрнаступу союзники
14 червня, 14:55
Вартість переданої допомоги складає 325 млн дол.
США передають Україні нову бронетехніку
13 червня, 19:29
Розмір зарплат залежить не лише від спеціальності та досвіду, а й від міста
Які професії приносять найбільше грошей: оновлено рейтинг
12 червня, 09:03
Війська РФ обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів
Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі
12 червня, 08:21

HiTech

Американські компанії хочуть створити «незалежний інтернет» для військових
Американські компанії хочуть створити «незалежний інтернет» для військових
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження акцизної е-марки
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження акцизної е-марки
Франція зробила крок до створення гіперзвукової зброї
Франція зробила крок до створення гіперзвукової зброї
Intel інвестує $4,6 млрд у новий завод у Польщі
Intel інвестує $4,6 млрд у новий завод у Польщі
США озброїлись новим лазерним міні-ППО (фото)
США озброїлись новим лазерним міні-ППО (фото)
Українці створили робота, який зможе виявляти міни під водою (фото)
Українці створили робота, який зможе виявляти міни під водою (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
15K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
9167
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир
8448
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
7916
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного

Новини

Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту