Європа не може вирішити, що робити із замороженими активами РФ – ЗМІ

Голова Європейського центробанку Крістін Лагард наполягає, щоб будь-які рішення про заморожені російські активи ухвалювалися лише за підтримки «Великої сімки»

Глава Європейського центробанку заявила, що податок на непередбачені витрати може підірвати євро

Між представниками Єврокомісії та Європейського центробанку виникли суперечки через план використати прибутки від інвестування понад 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку для допомоги у відбудові України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ці розбіжності виявились у четвер на зустрічі міністрів фінансів єврозони, на якій були присутні голова ЄЦБ Крістін Лагард і віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. На цій зустрічі представники виконавчої влади ЄС відповіли очільниці ЄЦБ на попередження про те, що запропоновані заходи можуть загрожувати фінансовій стабільності єврозони та ліквідності євро.

За словами співрозмовників агентства, Єврокомісія відкинула аргументи ЄЦБ, заявивши, що будь-який ризик з цього приводу вже виник, коли російські активи були заблоковані в лютому 2022 року після вторгнення РФ в Україну, і що досі жодне з цих побоювань не справдилося.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представники Єврокомісії також наголосили, що пропозиція спрямувати Україні частину надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, не впливає на самі активи чи будь-які вимоги російського центрального банку, а також не торкається ролі ЄС у зберіганні цінних паперів.

Своєю чергою голова ЄЦБ на зустрічі наполягала на тому, що податок на надприбуток з таких активів може підірвати довіру до євро та призвести до переосмислення ситуації серед власників резервів, стверджує одне із джерел. Лагард наголосила, що через це сума, поставлена на карту, набагато більша, ніж кілька мільярдів євро, які цей крок принесе Україні. Голова ЄЦБ також закликала до обережності та зауважила, що будь-яке рішення з цього приводу має прийматися лише за умови підтримки «Великої сімки».

Очікується, що міністри фінансів «Великої сімки» та ЄС обговорять це питання в кулуарах ширшої зустрічі Групи 20 в Індії 16 липня. ЄС хотів би, щоб G-7 випустила неофіційну заяву цього літа, але остаточне рішення ще не прийнято.

За даними джерел агентства, Лагард похитала головою, коли Домбровскіс виклав контраргументи Єврокомісії та позицію на підтримку запровадження податку на надприбуток.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У підсумку деякі країни-члени ЄС підтримали обережність Лагард, тоді як інші зазначили, що це юридичне питання.

Нагадаємо, що Євросоюз підтримав схему використання заморожених російських активів на відбудову України.