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Бізнес закликав Енергоспівтовариство допомогти у вирішенні боргових проблем в галузі «зеленої» енергетики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бізнес закликав Енергоспівтовариство допомогти у вирішенні боргових проблем в галузі «зеленої» енергетики
На думку бізнесу, рішення НКРЕКП не виправило проблеми на ринку, а відклало комплексне вирішення проблеми
фото з відкритих джерел

Борг «Укренерго» перед Гарпоком за послугу з розвитку галузі ВДЕ складає 21,5 млрд грн

Бізнес закликав Секретаріат Енергетичного співтовариства долучитись до вирішення проблеми багатомільярдних заборгованостей перед інвесторами у відновлювану енергетику, які продовжують накопичуватись.

Про це йдеться в заяві Європейської бізнес асоціації, де нагадують, що НКРЕКП з липня затвердило нові граничні рівні цін продажу електроенергії на ринку і які не дають можливості підприємствам вирішувати проблему боргів.

Так, за підрахунками компаній-членів Асоціації, через цінові обмеження заборгованість «Енергоатому» перед ДП «Гарантований покупець» та постачальниками електроенергії по покладеним на нього обов’язкам по фінансуванню тарифу для населення складає 18,2 млрд грн.

«Окрім того, протягом 2023 року розрахунки майже не виконувались. З цієї суми близько 14 млрд грн – це гроші, які не отримало НЕК «Укренерго» за передачу електроенергії», – кажуть в ЄБА.

Також повідомляється, що борг «Укренерго» перед Гарпоком за послугу з розвитку галузі ВДЕ складає 21,5 млрд грн, тоді як борг Гарпоку перед сектором ВДЕ сягнув 25,4 млрд грн.

«Вищеописаний фінансовий стан енергоринку створює ризик того, що генеруючі компанії не зможуть належно підготуватись до наступного опалювального сезону і одним з наслідків може бути дефіцит потужностей в енергосистемі», – йдеться в заяві.

На думку бізнесу, рішення НКРЕКП не виправило проблеми на ринку, а відклало комплексне вирішення проблеми та створило умови, за якими розрахунки із «зеленими» виробниками потенційно впадуть з нинішніх 50% до не більше ніж 30%.

Тому, ЄБА звернулася з проханням до Секретаріату Енергетичного Співтовариства розглянути можливість провести консультації з НКРЕКП з метою сприяння скасуванню прайс-кепів, оскільки вони не сприяють стабільному функціонуванню енергоринку.

«Також, на думку представників бізнесу, (прайс-кепи – ред.) не в повній мірі узгоджуються з європейськими практиками, які передбачають, що ціну на електроенергію має формувати ринок. Це важливо і з метою недопущення суттєвого падіння рівнів розрахунків з ВДЕ», – підкреслили в ЄБА.

Як повідомлялося, підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію – рівень розрахунків впав до 32-33%.

Теги: НКРЕКП гроші бізнес ринок Укренерго

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