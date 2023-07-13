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НБУ виступив проти ініціативи Шурми скасувати готівку та замінити її на цифрові гроші

Христина Жиренко
glavcom.ua
НБУ виступив проти ініціативи Шурми скасувати готівку та замінити її на цифрові гроші
Національний банк України
фото з відкритих джерел

Під час конференції з відбудови України у Лондоні заступник голови ОП Ростислав Шурма заявив, що Україна обговорює відмову від готівки

В Національному банку України виступили проти заборони готівки, яку раніше ініціював заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Про це НБУ повідомив у відповідь на запит «Економічної правди», зазначивши, що така ідея суперечить базовим потребам громадян.

«На нашу думку, повна відмова від готівкових розрахунків в Україні сьогодні неможлива, особливо враховуючи воєнний стан. Адже у сучасних умовах громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб мати можливість задовольняти свої базові потреби навіть у разі настання ймовірних критичних подій (блекаутів, воєнних дій тощо)», – підкреслили в Нацбанку.

Видання нагадало, що під час конференції з відбудови України у Лондоні заступник голови ОП Ростислав Шурма заявив, що Україна обговорює відмову від готівки.

«Ми це обговорюємо. Ми хочемо бути першою у світі cashless-економікою», – заявив тоді Шурма.

За його словами, відмова від готівки дозволила б подолати корупцію та ухилення від сплати податків, для яких готівкові кошти є ключовим елементом.

«Ростислав Шурма і раніше виступав за обмеження готівкових розрахунків. Зокрема, обговорюючи свою концепцію антикорупційної податкової реформи (відому як «10-10-10»), він не виключав запровадження податку на готівкові розрахунки, або ж заборону купувати за готівку підакцизні товари», – йдеться в матеріалі «Економічної правди».

Теги: Національний банк гроші

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