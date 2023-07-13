НБУ виступив проти ініціативи Шурми скасувати готівку та замінити її на цифрові гроші

Під час конференції з відбудови України у Лондоні заступник голови ОП Ростислав Шурма заявив, що Україна обговорює відмову від готівки

В Національному банку України виступили проти заборони готівки, яку раніше ініціював заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. Про це НБУ повідомив у відповідь на запит «Економічної правди», зазначивши, що така ідея суперечить базовим потребам громадян.

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«На нашу думку, повна відмова від готівкових розрахунків в Україні сьогодні неможлива, особливо враховуючи воєнний стан. Адже у сучасних умовах громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб мати можливість задовольняти свої базові потреби навіть у разі настання ймовірних критичних подій (блекаутів, воєнних дій тощо)», – підкреслили в Нацбанку.

Видання нагадало, що під час конференції з відбудови України у Лондоні заступник голови ОП Ростислав Шурма заявив, що Україна обговорює відмову від готівки.

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«Ми це обговорюємо. Ми хочемо бути першою у світі cashless-економікою», – заявив тоді Шурма.

За його словами, відмова від готівки дозволила б подолати корупцію та ухилення від сплати податків, для яких готівкові кошти є ключовим елементом.

«Ростислав Шурма і раніше виступав за обмеження готівкових розрахунків. Зокрема, обговорюючи свою концепцію антикорупційної податкової реформи (відому як «10-10-10»), він не виключав запровадження податку на готівкові розрахунки, або ж заборону купувати за готівку підакцизні товари», – йдеться в матеріалі «Економічної правди».