Що відбувається на ринку праці: експерти розповіли, чи зростуть зарплати українців

Важливим фактором, який впливає на перегляд зарплат, є насиченість галузі вакансіями

Попри війну ринок праці України продовжує розвиватись. У 2023 році кількість вакансій встановлює рекорди щомісяця і вже перетнула позначку у 90 000 вакансій – це 90% відновлення. Досягла довоєнного рівня і конкуренція за роботу. Все це свідчить про повернення ринку праці до шукача, коли він вибирає, де і ким працювати, зважаючи на рівень оплати праці, йдеться в дослідженні Work.ua.

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Доповнює ситуацію нестача кадрів. Експерти оцінюють дефіцит працездатного населення у 30% у зв’язку з міграцією українців за кордон і мобілізацією до лав ЗСУ. Як видно з результатів опитувань, розмір зарплати є важливим аргументом у рішенні звільнитися з компанії чи залишитись. Відповідно, це один із важелів утримання працівників у компанії.

Важливим фактором, який впливає на перегляд зарплат, є насиченість галузі вакансіями. Коли кількість вакансій у галузі досягає довоєнного рівня, роботодавці ще більше зіштовхуються з дефіцитом кваліфікованих працівників і вдаються до перегляду зарплат.

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Оскільки кількість вакансій в Україні продовжує зростати, а зарплата є інструментом не тільки утримання, але й конкуренції за шукачів, скоріш за все роботодавці продовжать перегляд зарплат. Ймовірно, це відбудеться вже влітку, принаймні останні місяці цей тренд не зупиняється. Враховуючи факт зростання середньої зарплати на 10% і зважаючи на прогнози експертів, можна очікувати подальшого зростання.

При цьому роботодавцям варто усвідомлювати, що зарплата – не панацея. Потрібно дбати й про бренд роботодавця. Зокрема, створювати працівникам комфортні та безпечні умови, проявляти турботу, надавати підтримку, займатись навчанням та розвитком, а також впроваджувати програми з працевлаштування й адаптації ветеранів.

Крім того, існує певне упередження, що на підвищення зарплати впливає виключно роботодавець і це його зона відповідальності. Проте це двосторонній взаємовідповідальний процес. На перегляд оплати праці може впливати й співробітник, підвищуючи свою кваліфікацію, здобуваючи знання та навички, які дозволять робити більше, швидше чи по-новому, відповідно, збільшуючи прибутковість бізнесу. Для будь-якого роботодавця це ключовий аргумент у підвищенні зарплати такому співробітнику.

Нагадаємо, за даними Євростату, в середньому за одну годину роботи в Європейському Союзі платять по €29,1.

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До слова, у найближчі п'ять років очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти (+10%), сільського господарства (+30%) та цифрової торгівлі.