Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни заблокували сайти телеканалів ICTV, СТБ, «Новий» та інших: коли відновлять доступ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни заблокували сайти телеканалів ICTV, СТБ, «Новий» та інших: коли відновлять доступ
Європейський дата-центр заблокував сервери Starlight Media через скаргу росіян
фото з відкритих джерел

Увечері 7 липня сайти популярних телеканалів раптово заблокували через скаргу російської компанії Group-IB

Європейський дата-центр заблокував сервери Starlight Media через скаргу росіян. Наразі доступ до новинних сайтів відновили. Однак сайти телеканалів ICTV, СТБ, «Новий» та інших досі заблоковані. Отримати пояснення від дата-центру медіагрупа зможе лише в понеділок. Про це в коментарі «Детектору медіа» повідомила керівниця Dіgital Starlight Новини Ольга Тищук.

«Starlight Media відновила роботу новинних сайтів «Факти ICTV» та «Вікна.Новини» після того, як європейський дата-центр заблокував сервери української медіагрупи через скаргу росіян. Щоправда, питання про розблокування інших ресурсів телеканалів досі залишається відкритим», – зауважила Ольга Тищук.

За її словами, ввечері 7 липня сайти медіагрупи раптово заблокували через скаргу російської компанії Group-IB. Згідно з вікіпедією, компанія позиціонує себе як «міжнародна фірма у сфері інформаційної безпеки». 

«Учора російська компанія звернулася до провайдера в Європі з фейковим звинуваченням, що ми нібито є порушниками ліцензійного контенту. Для країни, де ми орендували сервери, це досить вагома юридична підстава. І цей дата-центр заблокував наші сервери», – розповіла Тищук.

Користувачі у цей час були вже знайомі зі старими новинами на веб-сайтах, тоді як редакція не мала можливості опублікувати свіжі матеріали. Ольга Тищук зазначила, оскільки  блокування сталося наприкінці робочого дня у п'ятницю, технічна підтримка європейського дата-центру зможе надати пояснення лише в понеділок.

У ніч проти 8 липня команда медіагрупи спільно з IT-фахівцями перенесла частину даних новинних сайтів, аби продовжувати інформувати українців.

«Ми оперативно закупили нові сервери і вночі перенесли частину наших даних для того, щоб відновити роботу редакції. Сьогодні о 7 ранку нам це вдалося. Ми змогли відновити доступ до новинних ресурсів – «Факти» та «Вікна». Однак сайти телеканалів ICTV, СТБ, «Новий», «Телепортал», «Смачно» досі заблоковані. До понеділка це питання, на жаль, не вирішиться», – зауважила керівниця Dіgital Starlight.

У Starlight Media також звернулися до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, яка вже написала звернення до європейського локального регулятора з проханням розібратися в ситуації. Зокрема представники медіагрупи спілкувалася з Мінкультом та Мінцифрою.

Як зазначила Тищук, з початку повномасштабного вторгнення Росії ресурси групи зазнавали різноманітних кібератак, однак продовжували працювати в звичному режимі. Натомість зараз росіяни використовують псевдолегальні підстави для блокування сайтів. 

Теги: телебачення Україна росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бродський і Довлатов (по центру)
Зазирнути в безодню російського імперіалізму
14 червня, 18:11
Російські «миротворці» виглядають саме так
«Миротворчий» спецназ Росії
12 червня, 09:22
14-річний Сашко знявся у кліпі Imagine Dragons
Історія хлопчика з Миколаївщини розчулила весь світ: зруйнований росіянами будинок буде відновлено
24 червня, 13:50
Телеведучий звернувся до молоді
Бєдняков розповів, що його вразило під час вибухів у Києві
16 червня, 23:41
Росіяни маскують свої кораблі, щоб спантеличити українських військових
Окупанти використовують оманливу схему камуфляжу для своїх кораблів – ЗМІ
23 червня, 07:15
Потік розплавленого металу рухається через виробничу лінію на металургійному комбінаті «Запоріжсталь»
Washington Post написав про російську блокаду українських портів і її наслідки
20 червня, 15:00
РФ знову тероризувала Україну ракетами та дронами
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві години
13 червня, 04:44
У квартирі пенсіонерки силовики виявили обріз рушниці, боєприпаси, ножі, а також понад 1 800 000 рублів
У Росії 81-річна пенсіонерка шукала кілера, щоб убити дільничого
4 липня, 08:34
Президент Туреччини заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного Альянсу
Ердоган наголосив на важливості прийняття України до НАТО
Вчора, 05:55

Події в Україні

Росіяни заблокували сайти телеканалів ICTV, СТБ, «Новий» та інших: коли відновлять доступ
Росіяни заблокували сайти телеканалів ICTV, СТБ, «Новий» та інших: коли відновлять доступ
Один із командирів «Азова» відповів, чи збирається повертатися на фронт
Один із командирів «Азова» відповів, чи збирається повертатися на фронт
Президент України призначив нового командувача Нацгвардії
Президент України призначив нового командувача Нацгвардії
Зеленський разом із командирами «Азова» прибули до Львова
Зеленський разом із командирами «Азова» прибули до Львова
Повернення командирів «Азова»: Подоляк прокоментував істерику Кремля
Повернення командирів «Азова»: Подоляк прокоментував істерику Кремля
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля
31K
Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)
18K
«Путина опять обманули». Кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну
16K
Юрій Луценко: Я категорично проти українського «побєдобєсія»
7705
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
6975
Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю: подробиці

Новини

9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Вчора, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Вчора, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
7 липня, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:03

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту