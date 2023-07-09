Росіяни заблокували сайти телеканалів ICTV, СТБ, «Новий» та інших: коли відновлять доступ

Увечері 7 липня сайти популярних телеканалів раптово заблокували через скаргу російської компанії Group-IB

Європейський дата-центр заблокував сервери Starlight Media через скаргу росіян. Наразі доступ до новинних сайтів відновили. Однак сайти телеканалів ICTV, СТБ, «Новий» та інших досі заблоковані. Отримати пояснення від дата-центру медіагрупа зможе лише в понеділок. Про це в коментарі «Детектору медіа» повідомила керівниця Dіgital Starlight Новини Ольга Тищук.

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«Starlight Media відновила роботу новинних сайтів «Факти ICTV» та «Вікна.Новини» після того, як європейський дата-центр заблокував сервери української медіагрупи через скаргу росіян. Щоправда, питання про розблокування інших ресурсів телеканалів досі залишається відкритим», – зауважила Ольга Тищук.

За її словами, ввечері 7 липня сайти медіагрупи раптово заблокували через скаргу російської компанії Group-IB. Згідно з вікіпедією, компанія позиціонує себе як «міжнародна фірма у сфері інформаційної безпеки».

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«Учора російська компанія звернулася до провайдера в Європі з фейковим звинуваченням, що ми нібито є порушниками ліцензійного контенту. Для країни, де ми орендували сервери, це досить вагома юридична підстава. І цей дата-центр заблокував наші сервери», – розповіла Тищук.

Користувачі у цей час були вже знайомі зі старими новинами на веб-сайтах, тоді як редакція не мала можливості опублікувати свіжі матеріали. Ольга Тищук зазначила, оскільки блокування сталося наприкінці робочого дня у п'ятницю, технічна підтримка європейського дата-центру зможе надати пояснення лише в понеділок.

У ніч проти 8 липня команда медіагрупи спільно з IT-фахівцями перенесла частину даних новинних сайтів, аби продовжувати інформувати українців.

«Ми оперативно закупили нові сервери і вночі перенесли частину наших даних для того, щоб відновити роботу редакції. Сьогодні о 7 ранку нам це вдалося. Ми змогли відновити доступ до новинних ресурсів – «Факти» та «Вікна». Однак сайти телеканалів ICTV, СТБ, «Новий», «Телепортал», «Смачно» досі заблоковані. До понеділка це питання, на жаль, не вирішиться», – зауважила керівниця Dіgital Starlight.

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У Starlight Media також звернулися до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, яка вже написала звернення до європейського локального регулятора з проханням розібратися в ситуації. Зокрема представники медіагрупи спілкувалася з Мінкультом та Мінцифрою.

Як зазначила Тищук, з початку повномасштабного вторгнення Росії ресурси групи зазнавали різноманітних кібератак, однак продовжували працювати в звичному режимі. Натомість зараз росіяни використовують псевдолегальні підстави для блокування сайтів.