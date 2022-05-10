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    У Рівному сталася масштабна аварія на дорозі (фото)

    Вантажівка перевозила балони з пропаном. - У Рівному сталася масштабна аварія на дорозі (фото)
    Вантажівка перевозила балони з пропаном.
    фото: поліція Рівненщини

    Зіштовхнулися чотири автомобілі – вантажівка, маршрутка та два легковики

    Вранці 10 травня у Рівне сталася масштабна аварія за участі вантажного автомобіля, маршрутки та двох легковиків. Була небезпека, адже вантажівка перевозила балони з пропаном, повідомляє поліція Рівненщини.

    Аварія трапилася близько 06:20 на перехресті вулиць князя Володимира – Романа Шухевича та Литовської у Рівне.

    Хто саме спричинив зіткнення автомобілів – поки встановлюють слідчі. Відомо лише те, що зіштовхнулися чотири автомобілі – вантажівка, маршрутка та два легковики.

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    У Рівному сталася масштабна аварія на дорозі (фото)
    У Рівному сталася масштабна аварія на дорозі (фото)
    У Рівному сталася масштабна аварія на дорозі (фото)
    У Рівному сталася масштабна аварія на дорозі (фото)
    У Рівному сталася масштабна аварія на дорозі (фото)

    На щастя, через ранню пору, вдалося уникнути чималої кількості жертв. Спочатку повідомлялося про чотирьох осіб, який доставили до лікарні. Однак згодом у службі екстреної медичної допомоги уточнили, зо на місці події працювали п'ять автомобілів медиків. А постраждали семеро осіб. Шість з них госпіталізували, вони отримали травми різного ступеню важкості. Ще один постраждалий від госпіталізації відмовився.

    Як повідомлялося раніше, 8 травня о 17 годині в Київській області сталася потрійна ДТП, в якій є загиблі та травмовані.

    Так, на виїзді з Білої Церкви в напрямку Володарки трапилась аварія за участю автомобілів Hyundai, Renault і ЗАЗ.

    50-річний підприємець за кермом Hyundai намагався здійснити обгін, виїхав на зустрічну смугу, а потім на узбіччя, після чого і відбулось зіткнення трьох автомобілів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Рівному сталася масштабна аварія на дорозі (фото)