У Рівному сталася масштабна аварія на дорозі (фото)

Зіштовхнулися чотири автомобілі – вантажівка, маршрутка та два легковики

Вранці 10 травня у Рівне сталася масштабна аварія за участі вантажного автомобіля, маршрутки та двох легковиків. Була небезпека, адже вантажівка перевозила балони з пропаном, повідомляє поліція Рівненщини.

Аварія трапилася близько 06:20 на перехресті вулиць князя Володимира – Романа Шухевича та Литовської у Рівне.

Хто саме спричинив зіткнення автомобілів – поки встановлюють слідчі. Відомо лише те, що зіштовхнулися чотири автомобілі – вантажівка, маршрутка та два легковики.

На щастя, через ранню пору, вдалося уникнути чималої кількості жертв. Спочатку повідомлялося про чотирьох осіб, який доставили до лікарні. Однак згодом у службі екстреної медичної допомоги уточнили, зо на місці події працювали п'ять автомобілів медиків. А постраждали семеро осіб. Шість з них госпіталізували, вони отримали травми різного ступеню важкості. Ще один постраждалий від госпіталізації відмовився.

Як повідомлялося раніше, 8 травня о 17 годині в Київській області сталася потрійна ДТП, в якій є загиблі та травмовані.

Так, на виїзді з Білої Церкви в напрямку Володарки трапилась аварія за участю автомобілів Hyundai, Renault і ЗАЗ.

50-річний підприємець за кермом Hyundai намагався здійснити обгін, виїхав на зустрічну смугу, а потім на узбіччя, після чого і відбулось зіткнення трьох автомобілів.