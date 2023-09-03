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Війська РФ не можуть підтримувати свою піхоту. ISW пояснив причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війська РФ не можуть підтримувати свою піхоту. ISW пояснив причину
фото з відкритих джерел

З липня українським силам вдалося значно пошкодити артилерійські радари російських військ на Запоріжжі

Ефективна діяльність української артилерії змусила армію РФ відвести свої артсистеми від лінії фронту, тому вони тепер не можуть підтримувати піхоту окупантів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За аналізом експертів, це спостереження не завжди є абсолютно точним і не може бути застосоване до всієї лінії фронту, оскільки українські війська регулярно повідомляють про обстріли з боку російської артилерії, які коригуються за допомогою російських безпілотників.

Насамперед йдеться про бої в Запорізькій області. Зазначається, що з липня українським силам вдалося значно пошкодити артилерійські радари російських військ. У зв'язку з цим із середини липня російські джерела неодноразово висловлювали стурбованість з приводу відсутності в армії РФ можливостей контрбатарейної артилерії на південній ділянці фронту.

Раніше повідомлялося, що українські збройні сили продовжують проводити наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед. 

Також українські війська, після кількох тижнів важкої роботи щодо розмінування, успішно прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям і тепер сподіваються на швидкий прогрес при форсуванні менш міцної другої лінії.

Наразі Сили оборони активно просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв.

До слова, військовослужбовець Збройних сил України, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що росіяни змушені знову залучати війська, які виводяться для відновлення.

За словами військового, росіяни не зважають на військову доктрину, за якою зміна або відновлення підрозділу здійснюється, якщо 30% особового складу втратили боєздатність.

Теги: радари розмінування росіяни ЗСУ

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