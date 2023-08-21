Обвал рубля. Економіст назвав три «маяки», на які орієнтуються прості росіяни

«Коли починають полиці порожніти, людина розуміє, що в країні почалася катастрофа»

Для простих росіян існує три індикатори добробуту: курс долара, ціни на продукти та заповнені товарами полиці в магазинах. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки у Москві Ігор Ліпсіц.

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«Проста людина про економіку і фінанси мало що знає, мало що розуміє. Але для неї існує три параметри (індикатори благополуччя). Крім порожніх полиць, це курс долара, що є сакральною величиною, і ціни на продукти в магазині», – розповів експрофесор.

За словами Ліпсіца, коли полиці починають порожніти, людина розуміє, що в країні почалася катастрофа.

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Також економіст стверджує, що у російського Центробанку майже не залишилося ніяких інструментів для зміцнення рубля.

«Якби у нього були якісь більш спокійні, м'які, технічні інструменти, він би їх уже задіяв.

Крім того, Центробанк дуже сильно не може тиснути на банки. Зрозумійте ще таку річ. Банки в Росії державні. За останні роки дуже сильно зросла частка держави у банківській системі. Зараз, за різними оцінками, 65% – 67% усіх активів у банківській системі є державними... Якісь зміни запроваджувати в правилах валютних операцій Центробанк не може, тому що він тоді «заріже» імпортерів. А це страшно. Оскільки якщо впаде імпорт, моментально спорожніють полиці в магазинах», – пояснив Ліпсіц.

Доктор економічних наук стверджує, уряд намагатиметься всіма силами не допустити порожніх полиць у магазинах.

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«Тоді не можна жодним чином обмежити допуск імпортерів до валюти», – додав економіст.

Нагадаємо, 15 серпня російський Центробанк підняв ключову ставку до 12%, після чого рубль зі 101 за $1 зміцнився до 95, проте сам по собі цей інструмент допомогти зупинити падіння валюти не допоможе.

До слова, Росія ймовірно повторить долю Куби й на це дуже дієво впливають міжнародні санкції.