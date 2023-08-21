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Обвал рубля. Економіст назвав три «маяки», на які орієнтуються прості росіяни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Обвал рубля. Економіст назвав три «маяки», на які орієнтуються прості росіяни
Уряд РФ намагатиметься всіма силами не допустити порожніх полиць у магазинах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Коли починають полиці порожніти, людина розуміє, що в країні почалася катастрофа»

Для простих росіян існує три індикатори добробуту: курс долара, ціни на продукти та заповнені товарами полиці в магазинах. Про це заявив в інтерв'ю «Главкому» доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки у Москві Ігор Ліпсіц.

«Проста людина про економіку і фінанси мало що знає, мало що розуміє. Але для неї існує три параметри (індикатори благополуччя). Крім порожніх полиць, це курс долара, що є сакральною величиною, і ціни на продукти в магазині», – розповів експрофесор.

За словами Ліпсіца, коли полиці починають порожніти, людина розуміє, що в країні почалася катастрофа.

Також економіст стверджує, що у російського Центробанку майже не залишилося ніяких інструментів для зміцнення рубля.

«Якби у нього були якісь більш спокійні, м'які, технічні інструменти, він би їх уже задіяв.

Крім того, Центробанк дуже сильно не може тиснути на банки. Зрозумійте ще таку річ. Банки в Росії державні. За останні роки дуже сильно зросла частка держави у банківській системі. Зараз, за різними оцінками, 65% – 67% усіх активів у банківській системі є державними... Якісь зміни запроваджувати в правилах валютних операцій Центробанк не може, тому що він тоді «заріже» імпортерів. А це страшно. Оскільки якщо впаде імпорт, моментально спорожніють полиці в магазинах», – пояснив Ліпсіц.

Доктор економічних наук стверджує, уряд намагатиметься всіма силами не допустити порожніх полиць у магазинах.

«Тоді не можна жодним чином обмежити допуск імпортерів до валюти», – додав економіст.

Нагадаємо, 15 серпня російський Центробанк підняв ключову ставку до 12%, після чого рубль зі 101 за $1 зміцнився до 95, проте сам по собі цей інструмент допомогти зупинити падіння валюти не допоможе.

До слова, Росія ймовірно повторить долю Куби й на це дуже дієво впливають міжнародні санкції. 

Читайте також: Економіст Ігор Ліпсіц: Із Росією відбувається приблизно те саме, що трапилося з Кубою
Теги: гроші ціни магазин рублі росіяни

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