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Міноборони про рейд ЗСУ на Херсонщині: «Приводів для ажіотажу немає»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони про рейд ЗСУ на Херсонщині: «Приводів для ажіотажу немає»
Ганна Маляр
фото: armyinform.com.ua

Заступниця міністра оборони пояснила, чому поки що рано радіти чуткам

Збройні сили України виконали певне завдання в районі тимчасово захопленого росіянами лівого берегу Херсонської області. Однак приводів для ажіотажу наразі немає. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

Так вона прокоментувала інформацію щодо нібито закріплення наших захисників на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку, навколо якої вже почався «експертний ажіотаж».

«Приводів для ажіотажу немає. Я щойно повернулась з тих місць. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно», – пояснила Маляр.

Однак представниця Міноборони підвтердила, що певні підрозділи виконали певне завдання, яке саме – не уточнюється. 

«Це передбачувано, адже наша мета – повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість», – наголосила посадовиця.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що ЗСУ нібито здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі не було ясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там. Низка російських військових блогерів повідомила, що українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив приблизно шість-сім осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері.

Зазначимо, що в Генштабі не підтверджують інформацію щодо рейду та прориву оборони нашими військовими на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

До слова, триває 535-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали шість ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: ЗСУ Херсонщина контрнаступ Міноборони

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