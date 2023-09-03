Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. Тарнавський повідомив деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. Тарнавський повідомив деталі
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський
фото: The Guardian

Наразі ЗСУ активно просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв

Українські війська, після кількох тижнів важкої роботи щодо розмінування, успішно прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям і тепер сподіваються на швидкий прогрес при форсуванні менш міцної другої лінії. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв'ю The Guardian.

За словами Тарнавського, Росія витратила 60% свого часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% - на другу і третю лінії, оскільки не очікувала, що українські війська зможуть прорватися.

Він відзначив, що наразі Сили оборони активно просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв.

«Ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відступ російських військ за другу лінію оборони», - додав генерал.

Тарнавський також розповів про те, як Сили оборони опинилися в пастці на кілька тижнів через величезне мінне поле. Він зауважив, що піхотинці-сапери повільно, крок за кроком, розчищали маршрут для штурму.

За його словами, російські війська, використовуючи артилерію та дрони, відстрілювали техніку українських військ, але тепер цей бар'єр подолано, і окупанти змушені вдаватися до маневрів, а українці повернули після розмінування на поле бою свої танки та іншу бронетехніку.

«Противник підтягує резерви не тільки з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам стимул наступати більше і швидше. У нас усе попереду», - підкреслив він.

За словами Тарнавського, евакуація поранених була досить ускладненою це теж впливало на просування українських військ.

«Мені здається,  росіяни вважали, що українці не пройдуть цю лінію оборони. Готувалися понад рік. Щойно там з'являлася будь-яка техніка, вони одразу ж починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування проводилося тільки піхотою і тільки вночі», - додав він.

Генерал пояснив, що між першою та другою оборонними лініями існує значна різниця, оскільки друга лінія менш добре обладнана, що дозволяє Збройним Силам України використовувати техніку.

«Чим ближче до перемоги, тим складніше. Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих. Тож тепер нам належить сконцентруватися на певних областях і довести справу до кінця. Хоч би як нам усім було важко», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець Збройних сил України, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що росіяни змушені знову залучати війська, які виводяться для відновлення.

За словами військового, росіяни не зважають на військову доктрину, за якою зміна або відновлення підрозділу здійснюється, якщо 30% особового складу втратили боєздатність.

 

Теги: росія окупанти будівництво українці розмінування евакуація танки росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прискорити процес по F-16 для України не вийде уже через об’єктивні обмеження
Передача F-16 для України. Що треба розуміти
19 серпня, 12:15
Російсько-норвезький кордон
Усе почалося з оленів. Росія внесла Норвегію до списку недружніх держав
3 серпня, 11:39
Чернігівський обласний музично-драматичний театр ім. Шевченка після ракетного удару 19 серпня
«Люди божеволіли від побаченого». Як росіяни повторили «подвиги» фашистів у Чернігові Місто-герой
30 серпня, 20:55
Сі Цзіньпін та Володимир Путін
ISW: саміт у Джидді вказує на тріщину у відносинах Китаю та РФ
8 серпня, 05:42
Керченський міст з космосу 13 серпня 2023 року
Ремонт на Керченському мосту: з’явилися нові супутникові знімки
14 серпня, 10:52
Судячи з відео, зріст полоненого військовослужбовця РФ 130-140 см
Конкурент «Чмоні»: мережу розвеселило відео із російським військовополоненим
17 серпня, 14:33
Процес виходу з російського ринку розпочався ще у березні 2022 року, але зайняв більше часу, ніж очікувалося
Виробник пива Heineken покинув Росію, продавши їй свої активи за €1
25 серпня, 12:29
Москву нібито атакував український безпілотник
Під Москвою знову гучно: мер заявив про атаку дронів (відео)
26 серпня, 03:57
На думку директора театру «Ленком», у «травлі» російських акторів винен саме Анатолій Білий
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
30 серпня, 18:37

Події в Україні

ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. Тарнавський повідомив деталі
ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. Тарнавський повідомив деталі
Адвокати Коломойського повідомили, чи збирається він вносити заставу
Адвокати Коломойського повідомили, чи збирається він вносити заставу
Арешт Коломойського: мережа вибухнула мемами
Арешт Коломойського: мережа вибухнула мемами
Окупанти вдарили по Вугледару: загинуло подружжя
Окупанти вдарили по Вугледару: загинуло подружжя
Духівник Медведчука та Марченко досі живе у Києво-Печерській Лаврі –«Схеми»
Духівник Медведчука та Марченко досі живе у Києво-Печерській Лаврі –«Схеми»
Коломойського із зали суду доправили в СІЗО
Коломойського із зали суду доправили в СІЗО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
21K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
16K
Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки
14K
Чехів почала дратувати допомога біженцям із України – ЗМІ
9520
На Путіна має вплив лише одна людина
9108
Перша сцена України. Про династії та клани у театрі Франка

Новини

3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
1 вересня, 06:40

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту