ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. Тарнавський повідомив деталі

Наразі ЗСУ активно просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв

Українські війська, після кількох тижнів важкої роботи щодо розмінування, успішно прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям і тепер сподіваються на швидкий прогрес при форсуванні менш міцної другої лінії. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв'ю The Guardian.

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За словами Тарнавського, Росія витратила 60% свого часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% - на другу і третю лінії, оскільки не очікувала, що українські війська зможуть прорватися.

Він відзначив, що наразі Сили оборони активно просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв.

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«Ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відступ російських військ за другу лінію оборони», - додав генерал.

Тарнавський також розповів про те, як Сили оборони опинилися в пастці на кілька тижнів через величезне мінне поле. Він зауважив, що піхотинці-сапери повільно, крок за кроком, розчищали маршрут для штурму.

За його словами, російські війська, використовуючи артилерію та дрони, відстрілювали техніку українських військ, але тепер цей бар'єр подолано, і окупанти змушені вдаватися до маневрів, а українці повернули після розмінування на поле бою свої танки та іншу бронетехніку.

«Противник підтягує резерви не тільки з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам стимул наступати більше і швидше. У нас усе попереду», - підкреслив він.

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За словами Тарнавського, евакуація поранених була досить ускладненою це теж впливало на просування українських військ.

«Мені здається, росіяни вважали, що українці не пройдуть цю лінію оборони. Готувалися понад рік. Щойно там з'являлася будь-яка техніка, вони одразу ж починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування проводилося тільки піхотою і тільки вночі», - додав він.

Генерал пояснив, що між першою та другою оборонними лініями існує значна різниця, оскільки друга лінія менш добре обладнана, що дозволяє Збройним Силам України використовувати техніку.

«Чим ближче до перемоги, тим складніше. Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих. Тож тепер нам належить сконцентруватися на певних областях і довести справу до кінця. Хоч би як нам усім було важко», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець Збройних сил України, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що росіяни змушені знову залучати війська, які виводяться для відновлення.

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За словами військового, росіяни не зважають на військову доктрину, за якою зміна або відновлення підрозділу здійснюється, якщо 30% особового складу втратили боєздатність.