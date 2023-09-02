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Наступ на Півдні: ЗСУ створили неприємну ситуацію для окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Наступ на Півдні: ЗСУ створили неприємну ситуацію для окупантів
Росіяни не змогли організувати й вибудовувати оборону в напрямку Урожайного
фото з відкритих джерел

Українські захисники почали добре просуватися в бік Вербового й міста Пологи

Військовослужбовець Збройних сил України, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що росіяни змушені знову залучати війська, які виводяться для відновлення. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

За словами військового, росіяни не зважають на військову доктрину, за якою зміна або відновлення підрозділу здійснюється, якщо 30% особового складу втратили боєздатність.

«А росіяни намагаються виводити свої підрозділи, коли вже втратили понад 50% особового складу. Російські солдати, які пішли на відновлення, якимось дивним чином вчора опинилися у полоні на південному напрямку в районі Роботиного. Це свідчить про те, що визріває неприємна ситуація для росіян. Війська, які росіяни виводять для відновлення, вони знову змушені залучати», – підкреслив Тимочко.

Водночас боєць зазначає, що українські захисники почали добре просуватися в бік Вербового й міста Пологи.

«Пологи – це одна з вузлових станцій. Ворог використовує Пологи, як логістичний хаб, що забезпечує південний напрямок. Удар по такому напрямку відріже їхнє постачання на Мелітопольському та Токмацькому напрямках. Важливо, що росіяни не змогли організувати й вибудовувати оборону в напрямку Урожайного», – наголосив Тимочко.

Нагадаємо, російські загарбники випробовують нову тактику, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ у Запорізькій області. Вони почали підпалювати мінні поля.

Триває 556-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: пологи ворог росіяни

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