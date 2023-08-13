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«Не просто так перекривають рух»: Ігнат прокоментував вибухи біля Кримського мосту

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Не просто так перекривають рух»: Ігнат прокоментував вибухи біля Кримського мосту
Речник Повітряних сил ЗСУ не знає обставин та наслідок вибухів у Криму 12 серпня
фото з відкритих джерел

Речник Повітряних сил ЗСУ висловив припущення, що у Криму можуть бути навчання або інші військові заходи

Силові підрозділи Збройних Сил України поки що не отримали повної інформації щодо обставин та наслідків вибухів, які відбулися у Криму 12 серпня. Однак є припущення, що перекриття руху через Кримський міст не могли перекрити без вагомих причин. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни. Це маскування. У цьому випадку не знаємо, що відбувається», – сказав Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ висловив припущення, що це можуть бути навчання або інші військові заходи. Очікується, що додаткові дані та знімки з супутників нададуть більше уявлення про ситуацію, зокрема, чи є ознаки руйнувань.

Він також додав, що подібні інциденти в окупованому Криму можуть статися й у майбутньому, а можливо, навіть почастішають.

Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти вкотре раптово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом

9 серпня у Криму пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова. Тоді росіяни теж перекрили Кримський міст.

Крім того, 8 серпня в кримському Джанкої пролунали вибухи, люди розповіли про «приліт» у кількох населених пунктах. Водночас місцеві гауляйтери стверджували, що там просто «детонували боєприпаси».

До слова, українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму (на кшталт Чонгарського мосту) логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.

Теги: розвідка окупанти військові навчання боєприпаси Кримський міст росіяни Юрій Ігнат

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