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Полонений окупант розповів, як РФ вербує колишніх в'язнів на війну (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Полонений окупант розповів, як РФ вербує колишніх в'язнів на війну (відео)
Російський окупант пішов воювати проти України, бо йому пообіцяли зняти судимості
фото: скріншот з відео

Співробітники військкомату РФ змусили окупанта поїхати воювати до України, погрожуючи підкинути наркотики

Колишній ув'язнений, який потрапив у полон до українських військових, зізнався, що співробітники військкомату змусили його поїхати воювати до України, погрожуючи підкинути наркотики та знову запроторити до в'язниці. Відео допиту опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

«У січні до мене приїхали співробітники ФСВПа (Федеральна служба виконання покарань Росії – «Главком») та військкомату. Щоб ви розуміли, я звільнився в серпні минулого року, мені дали нагляд два роки. Вони мені сказали так. Або ти зараз поїдеш (в Україну – «Главком») підеш служити, або можуть підкинути наркотики. Можуть спокійно закинути в кишеню. Найперше коли ми з ними розмовляли, вони відразу дали зрозуміти, що і як буде», – розповів російський загарбник.

Полоненому 32 роки і він із Калмикії. За його словами, такі погрози, явище поширене. 13 липня він підписав контракт. Йому обіцяли, що знімуть судимості, а також заплатять 200 тис. рублів (60 тис. грн), але прийшло лише 37,5 тисячі (близько 11 тис. грн). Також йому обіцяли офіцерське звання.

За словами окупанта, часом на позиціях не було води, а їжу доводилося шукати в залишках сухпайків. Часто вони повинні були виконувати відволікаючі маневри, викликати вогонь на себе. Під час штурму їхню групу закидали гранатами, отримали контузію та поранення. Окупанти кинули його та відступили. Він ледь не стік кров'ю. Потрапив у полон, де йому врятували життя.

Нагадаємо, Росія зазнає значних втрат у живій силі на війні в Україні і шукає, ким поповнить лави окупаційної армії. Як відомо, росіяни всіляко намагаються уникнути мобілізації, тому до війська набирають наркоманів і колишніх ув’язнених.

Зазначимо, за весь час війни ЗСУ утилізували сотні тисяч путінських обірванців, внаслідок чого РФ явно може знадобитися додаткова мобілізація. Журналісти  розповіли, що проєкт відповідного указу вже створено, при цьому Путін може підписати його у вересні.

До слова, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що Російська Федерація розглядає можливість додатково призвати 450 тисяч осіб.

Теги: окупанти війна мобілізація в'язниця росіяни

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