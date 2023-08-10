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Військові пояснили, як працюватиме коридор для цивільних суден у Чорному морі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Військові пояснили, як працюватиме коридор для цивільних суден у Чорному морі
Україна оголосила тимчасові коридори для торгівельних суден, які йдуть до або з портів України
фото з відкритих джерел

Коридор використовуватиметься торговельними суднами, заблокованими в українських портах Чорного моря

У Чорному морі відкрився новий тимчасовий гуманітарний коридор. Очікується, що перші кораблі пройдуть ним протягом кількох днів. Про це заявив речник командування ВМС України Олег Чалик, передає Reuters.

Коридор використовуватиметься торговельними суднами, заблокованими в українських портах Чорного моря, а також для перевезення зерна та сільськогосподарської продукції.

«Сьогодні запрацював новий тимчасовий гуманітарний коридор. Коридор буде дуже прозорим, ми поставимо камери на кораблі і буде трансляція, щоб показати, що це суто гуманітарна місія і не має воєнної мети», – сказав Чалик.

Нагадаємо, що військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торгових суден. При цьому повідомляється, що протягом усіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни. До проходу допускається судна, власники чи капітани яких офіційно погодилися плавати у поточних умовах.

Теги: корабель Чорне море

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