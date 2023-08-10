Військові пояснили, як працюватиме коридор для цивільних суден у Чорному морі

Україна оголосила тимчасові коридори для торгівельних суден, які йдуть до або з портів України

Коридор використовуватиметься торговельними суднами, заблокованими в українських портах Чорного моря

У Чорному морі відкрився новий тимчасовий гуманітарний коридор. Очікується, що перші кораблі пройдуть ним протягом кількох днів. Про це заявив речник командування ВМС України Олег Чалик, передає Reuters.

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Коридор використовуватиметься торговельними суднами, заблокованими в українських портах Чорного моря, а також для перевезення зерна та сільськогосподарської продукції.

«Сьогодні запрацював новий тимчасовий гуманітарний коридор. Коридор буде дуже прозорим, ми поставимо камери на кораблі і буде трансляція, щоб показати, що це суто гуманітарна місія і не має воєнної мети», – сказав Чалик.

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Нагадаємо, що військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торгових суден. При цьому повідомляється, що протягом усіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни. До проходу допускається судна, власники чи капітани яких офіційно погодилися плавати у поточних умовах.