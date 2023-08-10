Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі
До проходу допускаються судна, власники чи капітани яких офіційно погодилися плавати у поточних умовах
фото з відкритих джерел

Протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії

Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ.

«Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Раніше ці маршрути були запропоновані Україною для Міжнародної морської організації. Рада IMO визнала право України на вільне торговельне судноплавство. Також IМО закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та не загрожувати судноплавству у Чорному морі.

Зазначені маршрути насамперед призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

До проходу допускаються судна, власники чи капітани яких офіційно погодилися плавати у поточних умовах.

Нагадаємо, що Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».

Теги: Чорне море корабель війна торгівля

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед бойових кораблів у Чорному морі – два ракетоносії, загальний залп складає 12 «Калібрів»
Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі
16 липня, 10:28
Внаслідок падіння уламків дрона виникло загоряння травʼяного настилу
Нічна атака «Шахедами»: поліція Київщини показала наслідки (фото)
11 липня, 06:32
Україна вже отримала шість установок Gepard
Німеччина передала Україні нову партію озброєння
13 липня, 15:58
«За Одесу обовʼязково буде відповідь»: Зеленський відреагував на обстріл міста
«За Одесу обовʼязково буде відповідь»: Зеленський відреагував на обстріл міста
23 липня, 10:12
Триває детонація на складі боєприпасів
«Бавовна» у Криму: окупанти евакуюють населення, залізниця паралізована (відео)
22 липня, 12:26
Законодавство забороняє чехам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента
Президент Чехії дозволив понад десятку громадян вступити до ЗСУ
2 серпня, 15:54
Ігор Софонов, колишній «вагнерівець»
«Вагнерівець», який повернувся з України, вбив шістьох росіян
3 серпня, 09:43
4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ
Чи зможе підбитий «Оленегорский горняк» надалі виконувати завдання: роз’яснення МВС
7 серпня, 17:27
Український інформаційний простір необхідно захистити від гібридних впливів держави-агресора
Покарання за прослуховування російської музики: зареєстровано законопроєкт
Вчора, 15:55

Події в Україні

Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі
Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі
Удар по нафтобазі на Рівненщині та обстріл Запоріжжя. Ситуація в регіонах
Удар по нафтобазі на Рівненщині та обстріл Запоріжжя. Ситуація в регіонах
Нацгвардія назвала місто, яке окупанти можуть спробувати взяти наступним
Нацгвардія назвала місто, яке окупанти можуть спробувати взяти наступним
Росіяни за наказом Путіна зводять амфітеатр у заповіднику «Херсонес Таврійський» у Криму (фото)
Росіяни за наказом Путіна зводять амфітеатр у заповіднику «Херсонес Таврійський» у Криму (фото)
«Прямий» заявляє про чергову спробу влади відібрати телеканал
«Прямий» заявляє про чергову спробу влади відібрати телеканал
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
59K
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
21K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
18K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
12K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
11K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту