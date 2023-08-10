Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі

До проходу допускаються судна, власники чи капітани яких офіційно погодилися плавати у поточних умовах

Протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії

Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ.

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«Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Раніше ці маршрути були запропоновані Україною для Міжнародної морської організації. Рада IMO визнала право України на вільне торговельне судноплавство. Також IМО закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та не загрожувати судноплавству у Чорному морі.

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Зазначені маршрути насамперед призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

До проходу допускаються судна, власники чи капітани яких офіційно погодилися плавати у поточних умовах.

Нагадаємо, що Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».