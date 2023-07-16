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Морські сили повідомили, для чого росіяни фарбують свої кораблі в чорний

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Морські сили повідомили, для чого росіяни фарбують свої кораблі в чорний
Наразі у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед них – два носії крилатих ракет «Калібр»
фото з відкритих джерел

Росіяни фарбують свої судна у чорний, щоб ускладнити визначення його типу

Армія РФ почала зафарбовувати свої кораблі у чорний колір. У такий спосіб загарбники намагаються ускладнити визначення типу їх судна. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами військового, схожі методи застосовували ще під час Другої світової війни.

«Вони зафарбовують у чорний колір передні та задні частини кораблів, щоб у нічний час візуально було важче визначити тип корабля; для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим і на нічному фоні це має якось їм допомогти. Є таке українське прислів’я: «Дурень думкою багатіє». Це про цю ситуацію», – розповів речник.

Також Плетенчук додав, що наразі у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед них – два носії крилатих ракет «Калібр».

Зокрема:

  • в Азовському морі перебуває один ворожий корабель;
  • в Середземному – вісім, серед яких носій.

«Це інші бойові одиниці, не ракетоносії. Можливо, відбулося переміщення, оскільки ворог відчув небезпеку, наприклад, в Севастопольській бухті. Варіантів безліч», – вказав речник.

Нагадаємо, окупаційна влада тимчасово захопленого Криму заявляє про нічну атаку безпілотниками на півострів. Атака нібито була «масованою та тривалою».

До слова, станом на ранок неділі, 16 липня, Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі – з 9 до 11 одиниць.

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Теги: війна росія корабель ЗСУ

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