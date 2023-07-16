Морські сили повідомили, для чого росіяни фарбують свої кораблі в чорний

Наразі у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед них – два носії крилатих ракет «Калібр»

Росіяни фарбують свої судна у чорний, щоб ускладнити визначення його типу

Армія РФ почала зафарбовувати свої кораблі у чорний колір. У такий спосіб загарбники намагаються ускладнити визначення типу їх судна. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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За словами військового, схожі методи застосовували ще під час Другої світової війни.

«Вони зафарбовують у чорний колір передні та задні частини кораблів, щоб у нічний час візуально було важче визначити тип корабля; для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим і на нічному фоні це має якось їм допомогти. Є таке українське прислів’я: «Дурень думкою багатіє». Це про цю ситуацію», – розповів речник.

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Також Плетенчук додав, що наразі у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед них – два носії крилатих ракет «Калібр».

Зокрема:

в Азовському морі перебуває один ворожий корабель;

в Середземному – вісім, серед яких носій.

«Це інші бойові одиниці, не ракетоносії. Можливо, відбулося переміщення, оскільки ворог відчув небезпеку, наприклад, в Севастопольській бухті. Варіантів безліч», – вказав речник.

Нагадаємо, окупаційна влада тимчасово захопленого Криму заявляє про нічну атаку безпілотниками на півострів. Атака нібито була «масованою та тривалою».

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До слова, станом на ранок неділі, 16 липня, Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі – з 9 до 11 одиниць.