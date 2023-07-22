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Росія фактично узаконила піратство на Чорному морі – Федерація роботодавців транспорту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Росія фактично узаконила піратство на Чорному морі – Федерація роботодавців транспорту
Росія веде терористичну діяльність в Чорному морі
фото з відкритих джерел

Через блокування портів Україна втратила 10% ВВП та 135 мільярдів гривень податків – ФРТУ

Через заблокування портів Україна втратила мінімум 10% ВВП, 18 млрд доларів США валютної виручки, 500 тис. робочих місць та 135 млрд. грн податків – що співставно з бюджетом витрат України на освіту або охорону здоров’я. Крім того, завдяки Зерновій угоді РФ фактично узаконила протиправні піратські дії на Чорному морі, йдеться у заяві Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ).  

«Через формат зернової угоди Російська федерація фактично узаконила «право піратства» на морі та отримала безпрецедентні права на повний контроль за зовнішньою торгівлею суверенної держави в Чорному морі, а також контрольні функції в протоці Босфор, що не передбачені Конвенцією Монтре. Міжнародне співтовариство стало свідком зухвалого піратства в дії, і на жаль де-факто погодилося з таким станом речей», – зауважили в ФРТУ.

Натомість Росія зберігає можливість вільно торгувати та отримувати прибутки від експорту. Тож ФРТУ закликала до повного розблокування українських портів. Для цього, на переконання Федерації, потрібно здійснити низку кроків, і передусім – відстоювати позицію, що єдиний можливий формат – повністю розблоковані порти України без жодного впливу держави-агресора на те, чим Україна торгує.

«Також необхідно звернутися до зарубіжних партнерів з проханням забезпечити Україну всім необхідним озброєнням для можливості силового припинення терористичних та піратських посягань з боку РФ на вільне комерційне судноплавство в порти України. Крім того, здійснити заходи щодо зміцнення оборонного сектору та забезпечення безпеки суден у Чорноморському регіоні – комплексний моніторинг, протиракетну оборону, виявлення та знешкодження морських мін», – наголосили у ФРТУ.

Також у Федерації закликали запустити в роботу Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної суднам від війни, створити механізм комерційного страхування ризиків, та суттєво посилити санкційний тиск міжнародної спільноти на РФ у рамках боротьби з піратством та тероризмом у Чорноморському регіоні.

Теги: росія Чорне море перевезення шантаж

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