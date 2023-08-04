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Серйозний ляпас Путіну: розвідка відреагувала на події у Новоросійську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Серйозний ляпас Путіну: розвідка відреагувала на події у Новоросійську
Російський десантний корабель «Оленегорский горняк» похилився набік
фото з відкритих джерел

Втрати великого десантного корабля послаблює ворожий флот

Серйозний ляпас для Путіну: розвідка відреагувала на події у Новоросійську

Пошкодження російського десантного корабля «Оленегорский горняк» у бухті Новоросійська - це серйозний ляпас для кремлівського режиму. Особливо для диктатора Володимира Путіна. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«В Москві невпізнані літаючі об'єкти, а тут зараз невпізнані плаваючі об'єкти, які вочевидь пошкодили цей самий десантний корабель. Наслідки цього є різні. Є інформаційні, зокрема пропагандистські. Зрозуміло, що ми сьогодні почуємо такий рясний вий на болотах із піною на обличчях у Скабєєвих і Соловйових», – сказав він.

Представник розвідки зазначив, що такі «прикрі випадки» трапляються на тлі заяв міноборони РФ про начебто безуспішний контрнаступ українських сил.

Юсов заявив, що події у Новоросійську – це «серйозний ляпас» для путінського режиму. Також він зазначив, що втрати великого десантного корабля послаблює ворожий флот.

«У плані безпеки, звичайно, це велика втрата для флоту окупантів і планування подальших десантних операцій. Використання цих суден стає більш проблематичним, і це серйозний фактор, на який окупанти будуть зважати», – додав розвідник.

Юсов також прокоментував вибух в окупованій Феодосії у районі нафтобази.

«Будь-які об'єкти на території окупованого Криму, які використовуються для підтримки окупаційного корпусу загарбників і наземних сил, і флоту, у перспективі підлягають подальшій демілітаризації», – підкреслив він.

Як повідомлялося,  один із російських десантних кораблів нібито був підбитий під час нічної атаки дронів на Новоросійськ. Затопило один із його відсіків, через що корабель перекинувся на бік. Наразі корабель буксують до берега. 

4 серпня міноборони РФ заявило про атаку морських дронів на Новоросійськ. Міноборони РФ оголосило, що в ніч на п'ятницю російську військово-морську базу спробували атакувати два українські безекіпажні катери. 

Раніше повідомлялося, що вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Були припущення, що порт у Новоросійську атакували морські дрони.

Теги: розвідка вибух окупанти Міноборони РФ корабель флот втрати контрнаступ

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