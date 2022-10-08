Військові збили ще один безпілотник окупантів на Одещині

Безпілотник збили на підльоті з моря до Одещини

Збройні сили України сьогодні збили ще один російський безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«8 жовтня близько 19:30 на підльоті з моря до Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 15:00, в Білгород-Дністровському районі Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Раніше повідомлялося, що 8 жовтня вранці на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон-камікадзе.

Нагадаємо, триває 227-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також домівках цивільного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.