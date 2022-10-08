Українські воїни з кулемета збили іранський дрон-камікадзе (відео)

Українські зенітники перетворюють ворожі дрони на металобрухт

У суботу, 8 жовтня, вранці на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон-камікадзе. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«…Воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета «Утьос» збито дрон-камікадзе Shahed-136», – йдеться в повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗСУ додало, що українські зенітники не зупиняться, поки не перетворять російського загарбника в українському небі на металобрухт.

Нагадаємо, сили ППО ввечері 7 жовтня збили три ворожі безпілотники іранського виробництва.

6 жовтня ЗСУ збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.