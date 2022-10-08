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Українські воїни з кулемета збили іранський дрон-камікадзе (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські воїни з кулемета збили іранський дрон-камікадзе (відео)
Ворожий дрон згорів ущент
фото: скріншот із відео

Українські зенітники перетворюють ворожі дрони на металобрухт

У суботу, 8 жовтня, вранці на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон-камікадзе. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«…Воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета «Утьос» збито дрон-камікадзе Shahed-136», – йдеться в повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗСУ додало, що українські зенітники не зупиняться, поки не перетворять російського загарбника в українському небі на металобрухт.

Нагадаємо, сили ППО ввечері 7 жовтня збили три ворожі безпілотники іранського виробництва.

6 жовтня ЗСУ збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.

Читайте також: Чи змінять іранські дрони хід війни? ISW зробив аналіз

 

Теги: війна росія Україна ЗСУ

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