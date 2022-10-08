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Кількість знищених окупантів перевищила 62 тис. – дані Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кількість знищених окупантів перевищила 62 тис. – дані Генштабу
За добу ЗСУ знищили ще шість ворожих танків
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках

За минулу добу, 7 жовтня, українські захисники ліквідували близько 380 рашистів. Від початку війни наші воїни вже знищили приблизно 62060 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 жовтня орієнтовно склали:

  • танків ‒ 2472 (+6 за добу) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од.,
  • артилерійських систем – 1459 (+4) од.,
  • РСЗВ – 345 (+1) од.,
  • засобів ППО ‒ 180 (+3) од.,
  • літаків – 266 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 234 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12) од.,
  • крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 136 (+1) од.
Кількість знищених окупантів перевищила 62 тис. – дані Генштабу фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 227-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також домівках цивільного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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Теги: Україна Генштаб війна ЗСУ окупанти росія

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