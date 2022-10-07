Військовий експерт пояснив, як іранські безпілотники дісталися Білої Церкви

Дрони летять на малій висоті і з дуже маленькою швидкістю

Українська ППО не зуміла збити усі дрони, адже з 12 безпілотників вдалося знищити шість

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як іранські «шахіди» змогли пролетіти ледь не пів України з окупованого півдня і вдарити по Білій Церкві.

«Дрони летять на малій висоті і з дуже маленькою швидкістю. Вони огинають рельєф місцевості і маршрут польоту можна програмувати заздалегідь», – каже експерт.

Жданов пояснив, якщо «шахіди» летять роєм – 5-6 дронів – то їх системи ППО можуть бачити як одну ціль і пускати по них одну ракету. Експерт запевнив, що там, де їх могли побачити, їх супроводжували і збивали, намагалися збивати. Так, із 12 дронів, що летіли у район Білої Церкви, шість було збито.

«І не забувайте, що ми досі воюємо засобами ППО радянського зразка. Нам системи протиракетної оборони ніхто ще не надав. Три дрони збила авіація і три дрони – різні системи ППО. Сьогодні за добу збили 9 дронів. Ми вчимося їх збивати і я сподівася, що найближчим часом у нас з'являться серйозніші засоби. Але потрібно повністю змінювати алгоритм роботи систем ППО. Потірбно посилювати їх розпізнавальну здатність і застосовувати менші і маневриніші ракети», – зазначив Жданов.

На запитання, чи можна збивати «шахіди» американськими дронами-камікадзе Switchblade, експерт пояснив, що вони працюють тільки на наземних цілях.

Нагадаємо, сьогодні глава держави звернувся до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки. Зокрема, він сказав: якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю проти України, то він не зможе зберегти своє життя.

Тим часом сьогодні через спікерку Ради Федерації країни-терористки Валентину Матвієнко Кремль вчергове попросив про переговори.