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Зенітники збили ворожий безпілотник над Одещиною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зенітники збили ворожий безпілотник над Одещиною
фото ілюстративне

Ворожу ціль збито у Білгород-Дністровському районі

Сьогодні близько 15:00 російські загарбники знову намагалися атакувати Україну безпілотниками. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

«8 жовтня, близько 15:00, в Білгород-Дністровському районі Одещини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. Тип уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 8 жовтня вранці на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон-камікадзе.

Нагадаємо, триває 227-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає удари по критичній інфраструктурі, а також домівках цивільного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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Теги: війна росія Україна безпілотник окупанти Одещина

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