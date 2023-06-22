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Вища рада правосуддя звільнила скандальну суддю Волкову: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вища рада правосуддя звільнила скандальну суддю Волкову: деталі
У 2016 році Світлану Волкову було звільнено, але вона поновилася на посаді
фото: Уніан

Підставою для звільнення стали дії судді при ухваленні нею у 2014 році рішення про звільнення з-під варти командира «Беркута» Дмитра Садовника

Вища рада правосуддя сьогодні, 22 червня, звільнила з посади судді Печерського суду Києва Світлану Волкову. Про це повідомив колишній член Вищої ради правосуддя адвокат Роман Маселко.

«Сьогодні, 22 червня, Вища рада правосуддя одноголосно прийняла рішення про звільнення Світлани Волкової з посади судді Печерського суду міста Києва за вчинення істотного дисциплінарного проступку», – йдеться у повідомленні.

Маселко також нагадав, що підставою для звільнення стали дії судді при ухваленні нею у 2014 році рішення про звільнення з-під варти командира «Беркута» Дмитра Садовника, підозрюваного в масових розстрілах на Майдані під час Революції Гідності. Це дозволило беркутівцю втекти до Росії.

«Її вже було звільнено Верховною Радою у 2016 році, однак через процесуальні порушення Верховний Суд у 2019 році скасував це рішення, що дозволило їй повернутись на посаду судді. Після цього справа повернулась у ВРП, а Волкова подала заяву про відставку.

Однак ВРП не відправила її у почесну відставку, а ухвалила цілком справедливе рішення про її звільнення», – наголосив Маселко.

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Теги: адвокат правосуддя звільнення роман суддя

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