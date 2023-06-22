Вища рада правосуддя звільнила скандальну суддю Волкову: деталі

У 2016 році Світлану Волкову було звільнено, але вона поновилася на посаді

Підставою для звільнення стали дії судді при ухваленні нею у 2014 році рішення про звільнення з-під варти командира «Беркута» Дмитра Садовника

Вища рада правосуддя сьогодні, 22 червня, звільнила з посади судді Печерського суду Києва Світлану Волкову. Про це повідомив колишній член Вищої ради правосуддя адвокат Роман Маселко.

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«Сьогодні, 22 червня, Вища рада правосуддя одноголосно прийняла рішення про звільнення Світлани Волкової з посади судді Печерського суду міста Києва за вчинення істотного дисциплінарного проступку», – йдеться у повідомленні.

Маселко також нагадав, що підставою для звільнення стали дії судді при ухваленні нею у 2014 році рішення про звільнення з-під варти командира «Беркута» Дмитра Садовника, підозрюваного в масових розстрілах на Майдані під час Революції Гідності. Це дозволило беркутівцю втекти до Росії.

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«Її вже було звільнено Верховною Радою у 2016 році, однак через процесуальні порушення Верховний Суд у 2019 році скасував це рішення, що дозволило їй повернутись на посаду судді. Після цього справа повернулась у ВРП, а Волкова подала заяву про відставку.

Однак ВРП не відправила її у почесну відставку, а ухвалила цілком справедливе рішення про її звільнення», – наголосив Маселко.

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