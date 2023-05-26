Швеція жорстоко покарала шпигуна, який збирав дані для Росії
Кремлівського шпигуна за кордоном засудили до довічного увʼязнення, у той час в Україні, під час війни, за співпрацю з РФ чоловік отримав вирок – три роки позбавлення волі
Апеляційний суд Швеції залишив у силі вирок – довічне ув'язнення для Пеймана Кіа, шведського громадянина іранського походження, колишнього співробітника спецслужб країни, звинуваченого у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомило Reuters.
Колишній співробітник служб безпеки та збройних сил шпигував на користь Росії протягом останнього десятиліття. Суд визнав Пеймана винним у зборі таємних документів.
До довічного ув'язнення – вищої міри покарання в державах, де немає смертної кари – 42-річний Пейман Кіа у січні цього року був засуджений судом першої інстанції. Розглянувши клопотання чоловіка, який разом із братом передавав таємну інформацію російській військовій розвідці, апеляційний суд Швеції залишив вирок без змін.
Нагадаємо, в Україні викрито злочинну схему неназваних ділків – керівника київського підприємства та директора компанії з Волині, що виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів, які використовують для виробництва важкої техніки, зокрема підводних човнів.
За даними СБУ, зловмисники, задіявши зареєстровану в одній з європейських країн фірму, із часу повномасштабного російського вторгнення «експортували» державі-агресору майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів. За схемою іноземна компанія спочатку закуповувала продукцію українського заводу, а потім переправляла її до Росії.
Визнаному винним посереднику, керівнику київського підприємства, суд призначив покарання – три роки позбавлення волі зі встановленням іспитового строку в один рік та на 10 років позбавив права обіймати керівні посади.
А щодо його спільника зазначили: «планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника».
Зауважимо, до колаборантів може бути застосована стаття 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, проте в Україні таких випадків правосуддя значно менше, аніж самих порушень закону.
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