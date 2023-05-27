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Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді

Діана Гасюк
glavcom.ua
Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді
Смертельна ДТП за участю голови Макарівського районного суду сталася на блокпості на заїзді у Київ
фото з відкритих джерел

27 травня, в суботу Вища рада правосуддя розгляне подання про дозвіл на арешт судді Олексія Тандира

У суботу, 27 травня Вища рада правосуддя обговорить подання про дозвіл на арешт судді Олексія Тандира, який в ніч проти 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві. Про це йдеться у проєкті порядку денного ВРП.

 «Розгляд подання заступника Генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича про надання згоди на утримання під вартою судді», – йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що смертельна ДТП за участю голови Макарівського районного суду сталася на блокпості на заїзді у Київ збоку Житомира на початку комендантської години, коли солдат вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. 

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, який на автомобілі збив на смерть військослужбовця Нацгвардії. 

Також правоохоронці повідомили про підозру голові одного з районних судів у Київській області за ДТП, внаслідок якої загинув військовий.

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Теги: солдат правосуддя прокурор смерть арешт

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