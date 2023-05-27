Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді

Смертельна ДТП за участю голови Макарівського районного суду сталася на блокпості на заїзді у Київ

27 травня, в суботу Вища рада правосуддя розгляне подання про дозвіл на арешт судді Олексія Тандира

У суботу, 27 травня Вища рада правосуддя обговорить подання про дозвіл на арешт судді Олексія Тандира, який в ніч проти 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві. Про це йдеться у проєкті порядку денного ВРП.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Розгляд подання заступника Генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича про надання згоди на утримання під вартою судді», – йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що смертельна ДТП за участю голови Макарівського районного суду сталася на блокпості на заїзді у Київ збоку Житомира на початку комендантської години, коли солдат вийшов на дорогу встановити інженерні загородження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, який на автомобілі збив на смерть військослужбовця Нацгвардії.

Також правоохоронці повідомили про підозру голові одного з районних судів у Київській області за ДТП, внаслідок якої загинув військовий.