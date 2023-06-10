Участь Буданова в спецопераціях: розвідка повідомила деталі

На очільника української розвідки було здійснено понад десять замахів

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов іноді безпосередньо бере участь у спецопераціях сил української воєнної розвідки. Інформацію про це підтвердив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час інтерв’ю Софії Середі для «Української правди».

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«Спецоперація зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року – це не єдиний приклад і не єдина операція, де Кирило Олексійович Буданов брав безпосередню участь. Він на власному прикладі показує і бійцям, і навіть командирам приклад мотивації, планування і реалізації завдань», ― розповів представник ГУР МО України.

На думку Андрія Юсова, воєнна розвідка України від цього лише виграє.

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«Коли командир перебуває безпосередньо «на землі», знає і бачить, що відбувається, це дозволяє ухвалювати більш відповідальні і потрібні рішення», – зазначив Андрій Юсов.

За словами представника ГУР МО України, ворог здійснив більше десятка замахів на генерал-майора Кирила Буданова та не припиняв спроб вплинути на роботу як української воєнної розвідки зокрема, так і всього сектору безпеки і оборони нашої держави загалом.

«ГУР продовжує свою ефективну роботу. Усі підрозділи, все, що стосується інформаційної роботи, збору даних і багатьох-багатьох інших напрямів (як публічних, так і непублічних) ані на годину не припиняли свою ефективну роботу. Те, що ворог намагається і буде намагатись впливати різними способами на роботу сектору безпеки і оборони, – буде. Але ГУР це не зупинить і не зупинило на жодну годину», – наголосив Андрій Юсов.

Раніше російська пропаганда поширила вкид про смерть керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

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Зауважимо, у 2019 році під машину Буданова заклали бомбу, але її вчасно підірвали, а загалом різного роду замахів на нього було щонайменше 10. Це змусило керівника розвідки вести обережне особисте життя. Зазвичай він перебуває у своєму офісі та рідко з'являється в публічному просторі – Буданов розповів про численні замахи на своє життя.

Як відомо, вороги безрезультатно намагаються полювати на керівництво України – Росія готувала замахи на Буданова та Резнікова: СБУ повідомила деталі.