Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Участь Буданова в спецопераціях: розвідка повідомила деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Участь Буданова в спецопераціях: розвідка повідомила деталі
Фото Буданова перед штурмом Руської Лозової
фото з відкритих джерел

На очільника української розвідки було здійснено понад десять замахів

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов іноді безпосередньо бере участь у спецопераціях сил української воєнної розвідки. Інформацію про це підтвердив представник ГУР МО України Андрій Юсов під час інтерв’ю Софії Середі для «Української правди».

 «Спецоперація зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року – це не єдиний приклад і не єдина операція, де Кирило Олексійович Буданов брав безпосередню участь. Він на власному прикладі показує і бійцям, і навіть командирам приклад мотивації, планування і реалізації завдань», ― розповів представник ГУР МО України.

На думку Андрія Юсова, воєнна розвідка України від цього лише виграє.

«Коли командир перебуває безпосередньо «на землі», знає і бачить, що відбувається, це дозволяє ухвалювати більш відповідальні і потрібні рішення», – зазначив Андрій Юсов.

За словами представника ГУР МО України, ворог здійснив більше десятка замахів на генерал-майора Кирила Буданова та не припиняв спроб вплинути на роботу як української воєнної розвідки зокрема, так і всього сектору безпеки і оборони нашої держави загалом.

«ГУР продовжує свою ефективну роботу. Усі підрозділи, все, що стосується інформаційної роботи, збору даних і багатьох-багатьох інших напрямів (як публічних, так і непублічних) ані на годину не припиняли свою ефективну роботу. Те, що ворог намагається і буде намагатись впливати різними способами на роботу сектору безпеки і оборони, – буде. Але ГУР це не зупинить і не зупинило на жодну годину», – наголосив Андрій Юсов.

Раніше російська пропаганда поширила вкид про смерть керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Зауважимо, у 2019 році під машину Буданова заклали бомбу, але її вчасно підірвали, а загалом різного роду замахів на нього було щонайменше 10. Це змусило керівника розвідки вести обережне особисте життя. Зазвичай він перебуває у своєму офісі та рідко з'являється в публічному просторі – Буданов розповів про численні замахи на своє життя.

Як відомо, вороги безрезультатно намагаються полювати на керівництво України – Росія готувала замахи на Буданова та Резнікова: СБУ повідомила деталі.

Читайте також: Замах на Резнікова та Буданова: суд виніс вирок кілеру
Теги: розвідка звільнення Кирило Буданов ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Якщо ти почав ганьбитися, то треба ганьбитися до кінця»
Росія лякала весь світ власною зброєю, щоб подряпати Patriot і розбити вікна Буданову
3 червня, 08:05
Пропагандисти розказували, що в Українському домі нібито вже готують церемонію поховання Буданова
Загинув після ракетної атаки: російська пропаганда «поховала» Буданова
3 червня, 20:45
Керівник розвідки веде обережний спосіб життя
Росіяни намагалися вбити Буданова понад 10 разів – розвідка
Вчора, 09:13

Події в Україні

В окупованих Олешках люди чекають порятунку на дахах, доки росіяни мародерять
В окупованих Олешках люди чекають порятунку на дахах, доки росіяни мародерять
Участь Буданова в спецопераціях: розвідка повідомила деталі
Участь Буданова в спецопераціях: розвідка повідомила деталі
Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан»
Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан»
На Миколаївщині почала відступати вода
На Миколаївщині почала відступати вода
«Командувачі налаштовані позитивно»: Зеленський розповів про початок контрнаступу
«Командувачі налаштовані позитивно»: Зеленський розповів про початок контрнаступу
Канада виділить майже пів мільярда доларів на військову допомогу Україні
Канада виділить майже пів мільярда доларів на військову допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
65K
Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь
56K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
19K
Безсмертний пояснив наслідки підриву ГЕС для Путіна
8612
Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)
8476
У Криму прогриміли потужні вибухи

Новини

Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Сьогодні, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Сьогодні, 05:49
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Сьогодні, 05:22
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше години
Сьогодні, 03:21

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту