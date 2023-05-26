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Загибель нацгвардійця у ДТП: суддя отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загибель нацгвардійця у ДТП: суддя отримав підозру
У ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
фото з відкритих джерел

Прокуратура направила звернення до Вищої ради правосуддя

Правоохоронці повідомили про підозру голові одного з районних судів у Київській області за ДТП, внаслідок якої загинув військовий. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Facebook.

«За дорученням заступника Генерального прокурора та процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння», – йдеться у повідомленні.

При цьому прокуратура направила звернення до Вищої ради правосуддя з проханням надати згоду на утримання судді під вартою.

Нагадаємо, суддя Олексій Тандир збив на блокпості українського військового. Він загинув на місці через отримані травми.

Також колектив Макарівського райсуду Київської області висловив недовіру своєму голові та пообіцяв належне розслідування справи щодо Олексія Тандира, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця на блокпосту. 

Як повідомлялося, суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, який в ніч на п’ятницю 26 травня на автомобілі збив на смерть військослужбовця Нацгвардії.

Теги: прокуратура смерть прокурор суддя розслідування правосуддя ДТП

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