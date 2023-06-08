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Кличко підписав заяву про звільнення чиновника КМДА Никоряка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко підписав заяву про звільнення чиновника КМДА Никоряка
Олександр Никоряк порушив правила комендантської години
фото з відкритих джерел

Столичний чиновник під час комендантської години в столиці відвідував ресторан

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 8 червня, підписав заяву на звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Про це очільник столиці повідомив у соцмережах і опублікував відповідну заяву.

«Заяву Олександра Никоряка підписав», – повідомив Кличко.

Кличко підписав заяву про звільнення чиновника КМДА Никоряка фото 1

Однієї ночі журналісти помітили в ресторані чиновника КМДА Олександра Никоряка, який опікується культурною спадщиною в столиці, разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном. Він відвідував ресторан «Біаріц» під час комендантської години та повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко доручив відповідним структурним підрозділам скасувати закупівлю 17 одиниць легкових автомобілів. Міський голова також доручив повернути кошти, які Київрада виділила КП «АТП КМДА» для закупівлі цих авто. 

Теги: звільнення ресторан чиновник Віталій Кличко

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