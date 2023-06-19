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Визволення П’ятихаток: Залужний підтвердив та показав відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Визволення П’ятихаток: Залужний підтвердив та показав відео
Населений пункт визволили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади
фото скріншот відео

На відео зафіксовано деякі епізоди з деокупації населеного пункту

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив звільнення населеного пункту П’ятихатки Запорізької області.  Про це Залуджний написав у соцмережах. 

Він також опублікував відео, на якому зафіксовано деякі епізоди з деокупації населеного пункту.

«Бійці 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області», – написав головнокомандувач.  

Раніше Збройні сили України записали відео у звільнених від окупантів Пʼятихатках на Запоріжжі.

Триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу. 

Теги: Запорізька область населення звільнення Валерій Залужний відео деокупація

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