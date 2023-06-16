Екстрадицію зупинено. Адвокат Фірташа розхвалив австрійське правосуддя

Адвокат Бемдорфер зазначив, що Дмитро Фірташ просто опинився «у дуже складній ситуації»

16 червня 2023 року Віденський Вищий Земельний суд ухвалив рішення про перегляд справи про екстрадицію Дмитра Фірташа та повернення справи для розгляду в суді першої інстанції. Адвокат Дмитра Фірташа Дітер Бемдорфер взявся дякувати австрійській судовій системі. Про це повідомляє пресслужба Group DF.

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Земельний суд Відня у кримінальних справах повторно розглядатиме питання про допустимість екстрадиції з урахуванням нових доказів та фактів, наданих сторонами у справі. Бемдорфер зазначив, що «вони боролися за це справедливе рішення з червня 2019 року», а Дмитро Фірташ «вдячний».

«Ми боролися за це справедливе рішення, починаючи з червня 2019 року. Дмитро Фірташ вдячний незалежній австрійській судовій системі за об'єктивний розгляд справи та цілком логічно – за призначення повторного судового розгляду на підставі нових фактів та доказів, наданих суду. Під час затяжних судових розглядів Дмитро Фірташ та його родина опинилися у дуже складній ситуації. Проте хочу наголосити, що він ніколи не сумнівався в об'єктивності та незалежності системи австрійського правосуддя», – заявив адвокат Дмитра Фірташа.

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Пресслужба Group DF та адвокати не коментують деталі судових баталій та аргументи, які переконали австрійський суд ухвалити таке рішення.

«Рішення Окружного суду Відня від лютого 2017 року (про екстрадицію Дмитра Фірташа – «Главком») скасовується. Тепер Земельний суд Відня у кримінальних справах на підставі нових доказів повторно розглядатиме питання про допустимість екстрадиції». Для нас це очікуване рішення, якого ми добивались з червня 2019 року. Ми віримо у справедливість європейської системи правосуддя та розраховуємо на об'єктивний розгляд справи», – наголосив Дітер Бемдорфер.

Нагадаємо, що австрійський суд заблокував екстрадицію Фірташа в США. Проти Фірташа висунуто звинувачення в США. Зокрема, він підозрюється у змові з метою давання хабарів в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах. Фірташ заперечує будь-які правопорушення.

Зазначимо, що Фірташ був затриманий в Австрії в березні 2014 року за запитом США. Пізніше його випустили під заставу в 125 млн євро і відтоді він оскаржує свою екстрадицію в США. У червні 2021 року проти Дмитра Фірташа і бізнсемена Павла Фукса ввели максимальний пакет санкцій, передбачений законодавством. Олігарху загрожує до 50 років в'язниці і конфіскація всіх активів.