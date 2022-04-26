Провокація росіян у Придністров’ї. Все, що відомо на цей момент

Топчиновники Кишинева досі не прокоментували інцидент у Тирасполі

Ще до вибуху в Тирасполі джерела «Главкома» повідомляли про провокації РФ в регіоні. Про це повідомила журналістка видання в ефірі Українського радіо.

«Основною версією вибухів біля приміщення так званого міністерства державної безпеки залишається провокація з боку Росії. Наші джерела давно повідомляли, що контингент ОГРВ (Оперативна група російських військ – ред.), який незаконно перебуває в Придністров’ї, окрім миротворчих сил, одягав стрічки з символом «Z» та влаштовував різні ідеологічні провокації. На тлі заборони георгіївської стрічки в Молдові це може бути використано і для того, щоб підбурювати суспільні суперечки напередодні 9-го травня», – зазначила журналістка видання Маріанна Присяжнюк.

Додамо, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Ніку Попеску заявив, що спроби Росії вербувати найманців з-поміж молдовських громадян на території Придністров’я не сприяє встановленню миру в регіоні.

«Такі дії не сприяють миру для всіх нас, наших співгромадян, наших сімей. Такі речі дуже небезпечні, і їх потрібно зупинити», – сказав тоді міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Водночас кишинівські топчиновники досі не прокоментували інцидент у Тирасполі. Як зазначила кореспондентка «Главкому» Маріанна Присяжнюк, відсутність проактивної реакції і є однією з причин російських провокацій.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські війська в Придністров’ї одягли стрічки з символом «Z» й здійснюють переміщення техніки.

Нагадаємо, раніше військова розвідка України оприлюднила докази, що провокації в Придністров’ї були підготовлені Росією.

Як повідомляв «Главкам», у понеділок, 25 квітня, на території окупованого Придністров’я в Тирасполі, пролунали вибухи. Пізніше було встановлено, що невідомі поцілили із ручних протитанкових гармат у приміщення так званого Міністерства державної безпеки («МГБ»). Придністровський режим відзвітував, що за фактом інциденту була розпочата кримінальна справа. Служба інформації та безпеки під керівництвом Олександра Єсауленка зібралася на термінову нараду.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» керівник молдовської спецслужби Олександр Єсауленко заявляв, що Молдова враховує сценарій просування російських військ у Південному напрямку, коли ще повномасштабне вторгнення не розпочалося.

Читайте також інтерв'ю: Як діятиме Кишинів у разі війни в Україні. Пряма мова Керівника Служби безпеки Молдови