Скандал через рік УПА. Польща відповіла, чи призупинила військову допомогу Україні

Міністерство оборони Польщі заперечило повідомлення про затримку військової допомоги Україні через рішення Львівської облради

Польське Міноборони заперечило повідомлення про затримку постачання озброєння після рішення Львівської облради

Міністерство оборони Польщі спростувало інформацію про призупинення військової допомоги Україні через скандал навколо рішення Львівської обласної ради щодо вшанування Української повстанської армії (УПА), Романа Шухевича та Олега Ольжича у 2027 році. Раніше українські журналісти повідомили, що Варшава нібито затримала передачу масштабного пакета озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання Fakt.

За інформацією «Європейської правди», постачання військової допомоги нібито призупинили після голосування депутатів Львівської облради. Співрозмовник видання стверджував, що українська сторона намагається врегулювати ситуацію дипломатичними каналами.

«Через їхні безвідповідальні дії зараз постачання цього пакета призупинено. Йде активна робота закритими каналами для того, щоб врегулювати створену на рівному місці проблему», – заявило джерело журналістів.

Однак речник Міністерства оборони Польщі Януш Сеймей спростував повідомлення про затримку озброєння, назвавши цю інформацію неправдивою.

Що спричинило скандал між Україною та Польщею

20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення проголосити 2027 рік роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Ініціатива викликала різку реакцію польських політиків. Уже ввечері повідомлення про відповідне голосування видалили.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав рішення неприйнятним, а прем'єр-міністр Дональд Туск охарактеризував його як «самогубну тактику».

Скандал також позначився на відносинах між містами. Міський голова Перемишля Войцех Бакун попередив про можливе призупинення або розірвання партнерства зі Львовом. Аналогічну ініціативу висунув мер Кракова Лукаш Ґібала.

Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький повідомив, що представники президента України Володимира Зеленського запевнили Варшаву: рішення Львівської облради не набуде чинності.

Міністерство закордонних справ України також розкритикувало ініціативу, назвавши її контрпродуктивною для розвитку українсько-польських відносин. Водночас відомство закликало польську сторону утриматися від кроків, які можуть зашкодити нормалізації двостороннього діалогу.

Нагадаємо, рішення Львівської облради щодо проголошення 2027 року роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича викликало різку реакцію польської влади. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав ініціативу неприйнятною.