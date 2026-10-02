На 100-му році життя помер ветеран УПА і дивізії «Галичина» Врублевський
Життєвий шлях Зенона Врублевського був сповнений випробувань
Помер 99-річний ветеран УПА і дивізії «Галичина» зі Львова Зенон Врублевський. Про це повідомляє військовий капелан Михайло Греділь (на фронті відомий як Апостол), передає «Главком».
«Вчора, 1 жовтня 2026 року, на 100-му році життя перестало битися серце великого сина України, співзасновника Галицького Братства вояків дивізії «Галичина» та останнього його голови Зенона Врублевського», – йдеться у повідомленні.
Капелан розповів, що життєвий шлях Зенона Врублевського був сповнений випробувань. У юному віці він пішов до дивізії «Галичина», брав участь у боях під Бродами, потрапив у полон, пережив радянські табори, а після втечі долучився до українського підпілля. У 1947 році його заарештували та засудили до 25 років ув’язнення. Лише через багато років він зміг повернутися до Львова.
За словами капелана, уже в незалежній Україні Зенон Врублевський став одним із тих, хто зберігав пам’ять про своїх побратимів та історію української боротьби. Він був співзасновником Галицького Братства колишніх вояків 1-ї Української дивізії «Галичина» та багато років залишався живим свідком тієї епохи.
Хто такий Зенон Врублевський
Врублевський народився у Львові 17 березня 1927 року. Ще у 16 років покинув гімназію і таємно від батьків зголосився до дивізії «Галичина». Згодом був особистим водієм полковника армії УНР Івана Ремболовича.
Під час боїв у «Бродівському котлі» потрапив у полон, його вивезли до концтабору в Пермській області. Після двох років йому вдалось втекти. Коли повернувся до Львова, налагодив зв’язки із підпіллям ОУН.
Зенона Врублевського заарештували 1947 року та засудили до 25 років заслання та п'ять років позбавлення прав із конфіскацією майна. Відбував покарання у тюрмах і таборах Свердловська, Караганди, Кемерового, Воркути – загалом 10 років. Він звільнився у 1956 році, але влада не давала йому паспорт, тому ще чотири роки прожив у Воркуті. До Львова повернувся у 1960 році.
У 2025 році комісія при Українському інституті національної пам’яті визнала реабілітованими 230 українців, поляків, євреїв, яких репресувала радянська влада впродовж 1917-1991 років. Серед них був Зенон Врублевський.
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