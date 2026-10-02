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На 100-му році життя помер ветеран УПА і дивізії «Галичина» Врублевський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На 100-му році життя помер ветеран УПА і дивізії «Галичина» Врублевський
У юному віці Зенон Врублевський пішов до дивізії «Галичина»
фото: Історична правда

Життєвий шлях Зенона Врублевського був сповнений випробувань

Помер 99-річний ветеран УПА і дивізії «Галичина» зі Львова Зенон Врублевський. Про це повідомляє військовий капелан Михайло Греділь (на фронті відомий як Апостол), передає «Главком».

«Вчора, 1 жовтня 2026 року, на 100-му році життя перестало битися серце великого сина України, співзасновника Галицького Братства вояків дивізії «Галичина» та останнього його голови Зенона Врублевського», – йдеться у повідомленні.

На 100-му році життя помер ветеран УПА і дивізії «Галичина» Врублевський фото 1

Капелан розповів, що життєвий шлях Зенона Врублевського був сповнений випробувань. У юному віці він пішов до дивізії «Галичина», брав участь у боях під Бродами, потрапив у полон, пережив радянські табори, а після втечі долучився до українського підпілля. У 1947 році його заарештували та засудили до 25 років ув’язнення. Лише через багато років він зміг повернутися до Львова.

За словами капелана, уже в незалежній Україні Зенон Врублевський став одним із тих, хто зберігав пам’ять про своїх побратимів та історію української боротьби. Він був співзасновником Галицького Братства колишніх вояків 1-ї Української дивізії «Галичина» та багато років залишався живим свідком тієї епохи.

На 100-му році життя помер ветеран УПА і дивізії «Галичина» Врублевський фото 2

Хто такий Зенон Врублевський

Врублевський народився у Львові 17 березня 1927 року. Ще у 16 років покинув гімназію і таємно від батьків зголосився до дивізії «Галичина». Згодом був особистим водієм полковника армії УНР Івана Ремболовича.

Під час боїв у «Бродівському котлі» потрапив у полон, його вивезли до концтабору в Пермській області. Після двох років йому вдалось втекти. Коли повернувся до Львова, налагодив зв’язки із підпіллям ОУН.

На 100-му році життя помер ветеран УПА і дивізії «Галичина» Врублевський фото 3
фото: Ukrainian military honor

Зенона Врублевського заарештували 1947 року та засудили до 25 років заслання та п'ять років позбавлення прав із конфіскацією майна. Відбував покарання у тюрмах і таборах Свердловська, Караганди, Кемерового, Воркути – загалом 10 років. Він звільнився у 1956 році, але влада не давала йому паспорт, тому ще чотири роки прожив у Воркуті. До Львова повернувся у 1960 році.

У 2025 році комісія при Українському інституті національної пам’яті визнала реабілітованими 230 українців, поляків, євреїв, яких репресувала радянська влада впродовж 1917-1991 років. Серед них був Зенон Врублевський.

Теги: Львів ОУН-УПА смерть

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