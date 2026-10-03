Польща відновила укриття часів холодної війни на тлі атак Росії по Україні

За оцінкою польського уряду, у країні є близько дві тисячі повноцінних укриттів

Модернізоване сховище розраховане на 200 осіб, а його аварійний вихід тепер орієнтований на захід

У польському Любліні відновили укриття, облаштоване ще в середині 1980-х років. Об'єкт модернізували з урахуванням сучасних вимог цивільної оборони на тлі посилення російських атак по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Після модернізації сховище відповідає сучасним стандартам. За словами інспектора цивільної оборони MPK Любліна Каміля Жонда, там можуть перебувати 200 людей до 72 годин, а повітря, вода й електроенергія не залежать від зовнішніх мереж.

фото: Reuters

фото: Reuters

Одну зміну Reuters називає символічною: аварійний вихід, який раніше був спрямований на схід, тепер орієнтований на захід. Вона відображає нове сприйняття загроз у регіоні.

фото: Reuters

Не всі містяни знають, де ховатися. Як розповіла Reuters 77-річна мешканка Ельжбета Возніца, у разі тривоги вона, найімовірніше, побігла б до підвалу або власної ванної.

фото: Reuters

фото: Reuters

Польща посилює захист на сході

Люблінське воєводство вже відчуло наслідки війни. 30 липня російська ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі й упала саме тут. Через повітряну загрозу 16 вересня Польща на кілька годин зупиняла роботу аеропортів у Любліні та Жешуві.

З 10 вересня до 9 грудня 2026 року над східною частиною країни діє зона обмеженого повітряного руху, яка дає ППО більшу свободу дій.

У вересні Польща також направила військових до шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. Там визначили місця для укриття, а на пункті Дорогуськ підготували 650 таких місць. За потреби встановлять додаткові модульні укриття.

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що російські удари по Україні відбуваються дедалі ближче до польського кордону. За його словами, польським військовим доводиться регулярно піднімати авіацію, бо російські атаки поблизу кордону «стали постійним явищем».

Скільки в Польщі укриттів

За оцінкою польського уряду, у країні є близько 2 тис. повноцінних укриттів, які вмістять приблизно 300 тис. людей. Крім них, налічується понад 86 тис. місць із нижчим рівнем захисту – підвали, підземні паркінги та станції метро. Вони можуть прийняти близько 23 млн осіб.

Нагадаємо, 20 вересня Польща оголосила, що встановить понад тисячу автоматизованих сирен вздовж східного кордону. Як повідомляв «Главком», на початку 2024 року в регіоні було близько 30 справних сирен із дистанційною активацією, а нині майже 350.