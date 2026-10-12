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На Львівщині нападник вдарив ножем військового, а під час затримання вистрілив в поліцейського

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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На Львівщині нападник вдарив ножем військового, а під час затримання вистрілив в поліцейського
Під час затримання чоловік чинив активний опір і застосував пневматичний пістолет
фото: Нацполіція

Потерпілий військовослужбовець дістав тяжкі поранення шиї та перебуває в реанімації.

У Шептицькому Львівської області 47-річний чоловік під час перевірки військово-облікових документів ударив ножем у шию військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Під час затримання він також вистрілив у поліцейського з пневматичного пістолета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву поліції.

Напад стався 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського у Шептицькому. Під час заходів з оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів чоловік напав на 43-річного військовослужбовця ТЦК, учасника бойових дій, і вдарив його ножем у шию. Після цього зловмисник утік.

Інші учасники групи оповіщення надали пораненому домедичну допомогу та викликали швидку. Медики доправили військовослужбовця до лікарні. У нього діагностували колото-рвані рани шийних вен і проникаюче поранення дихальних шляхів. Станом на 13:00, за даними поліції, чоловік перебував у задовільному стані.

Кадри затримання
Кадри затримання
фото: Нацполіція

До розшуку нападника залучили слідчо-оперативну групу та працівників різних підрозділів Шептицького районного відділу поліції, оперативників управління карного розшуку й інших правоохоронців Львівщини.

Після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські за силової підтримки групи оперативного реагування затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 47-річний місцевий житель.

Під час затримання чоловік чинив активний опір і застосував пневматичний пістолет. Унаслідок цього тілесних ушкоджень зазнав 40-річний оперативник поліції.

Слідчі за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею службового або громадського обов’язку. Також йому інкримінують правопорушення за ч. 2 ст. 345 КК України – насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Варто нагадати, що у центрі Львова двоє молодиків спровокували конфлікт із перехожими, під час якого повалили на землю та побили 31-річного чоловіка. Один із нападників погрожував людям предметом, схожим на пістолет. 

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Теги: кримінал Львівщина поліція ТЦК

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