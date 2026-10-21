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Польща перекинула танки до кордону з Росією

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польща перекинула танки до кордону з Росією
Переозброєння передбачає не лише заміну техніки, а й підготовку екіпажів, освоєння нових систем та створення необхідної інфраструктури
фото: Polska Zbrojna

Південнокорейські бойові машини посилять одну з бронетанкових бригад польської армії поблизу Калінінградської області

Польща отримала чергову партію південнокорейських танків K2GF Black Panther, які передали 9-й Бригаді бронетанкової кавалерії в місті Бранево неподалік кордону з Росією. Про це повідомило польське видання Polska Zbrojna з посиланням на військових, пише «Главком».

Агентство озброєнь Польщі уточнило, що разом із танками військові отримали комплект інструментів, запасні частини та боєприпаси. Кількість машин у новій партії офіційно не розголошують.

Зазначається, що нова техніка посилює бойові можливості бригади та є частиною модернізації бронетанкових підрозділів країни.

Танки K2GF Black Panther надходять до Бранево з 2024 року. За словами командира 9-ї Бригади бронетанкової кавалерії полковника Адама Конюка, до кінця 2026 року два танкові батальйони підрозділу мають повністю перейти на нові машини. Кожен із них матиме по 58 танків. Третій батальйон, який формують в Ельблонгу, поки використовує польські танки PT-91 Twardy.

Конюк наголосив, що переозброєння передбачає не лише заміну техніки, а й підготовку екіпажів, освоєння нових систем та створення необхідної інфраструктури для обслуговування машин.

Загалом польська армія вже має понад 200 танків K2GF. Основним користувачем цих машин є 16-та механізована дивізія, до складу якої входить бригада в Бранево. Постачання нових танків є частиною масштабної модернізації польських бронетанкових військ на східному фланзі НАТО.

Варто нагадати, що очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не може дати Україні ракети до Patriot, адже запасів для передачі у неї немає.

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Теги: Польща танки кордон росія

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