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Атака на Львівщину: постраждала людина, пошкоджено житлові будівлі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Львівщину: постраждала людина, пошкоджено житлові будівлі (фото)
Наслідки російської атаки на Львівщину
фото: ДСНС Львівщини

Рятувальники ліквідували пожежі на об’єктах критичної інфраструктури

Російська терористична армія атакувала Львівщину. Унаслідок цього постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у різних районах області рятувальники ліквідували пожежі на об’єктах критичної інфраструктури. Пошкоджені житлові будівлі та автомобіль.

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Атака на Львівщину: постраждала людина, пошкоджено житлові будівлі (фото) фото 2
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Атака на Львівщину: постраждала людина, пошкоджено житлові будівлі (фото) фото 5

«Через загрозу повторних ударів особовий склад періодично відходив на безпечну відстань», – наголосила ДСНС.

До слова, 20 жовтня російські терористичні війська завдали удару по Новобаварському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство.

Як повідомлялося, 20 жовтня російська терористична армія вдарила по кладовищу у Рівному, де поховані українські захисники. Унаслідок атаки пошкоджено понад 10 могил.

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Теги: війна Львівщина ДСНС

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