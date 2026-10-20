Атака на Львівщину: постраждала людина, пошкоджено житлові будівлі (фото)

Рятувальники ліквідували пожежі на об’єктах критичної інфраструктури

Російська терористична армія атакувала Львівщину. Унаслідок цього постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у різних районах області рятувальники ліквідували пожежі на об’єктах критичної інфраструктури. Пошкоджені житлові будівлі та автомобіль.

«Через загрозу повторних ударів особовий склад періодично відходив на безпечну відстань», – наголосила ДСНС.

До слова, 20 жовтня російські терористичні війська завдали удару по Новобаварському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство.

Як повідомлялося, 20 жовтня російська терористична армія вдарила по кладовищу у Рівному, де поховані українські захисники. Унаслідок атаки пошкоджено понад 10 могил.